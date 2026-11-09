TRUNG QUỐC - Nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa liên tục bị người lạ bám đuôi, rình rập tại khách sạn và có hành vi đập cửa xe ô tô khi cô đang di chuyển.

Ngày 9/11, Sinchew đưa tin đơn vị quản lý của Mạnh Tử Nghĩa vừa phát thông báo khẩn, lên án tình trạng nữ diễn viên liên tục bị quấy rối trong quá trình làm việc và di chuyển.

Theo thông báo thời gian gần đây, Mạnh Tử Nghĩa thường xuyên bị người lạ bám theo xe và chờ sẵn tại khách sạn. Những hành vi này không chỉ làm xáo trộn lịch trình công việc, xâm phạm quyền riêng tư mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho nữ diễn viên.

Xe chở diễn viên Mạnh Tử Nghĩa bị fan cuồng vây kín. Ảnh: Sinchew

Đáng chú ý, sự việc trở nên nghiêm trọng vào sáng 8/11, một số người bị cáo buộc bám đuôi ô tô, liên tục dùng đèn flash chụp ảnh ở cự ly gần, thậm chí đập vào cửa xe của cô khi phương tiện đang chạy. Khi xe dừng chờ đèn đỏ, những người này tiếp tục áp sát cửa kính để chụp ảnh Mạnh Tử Nghĩa.

Công ty quản lý nhận định các hành vi trên đã trực tiếp đe dọa an toàn cá nhân của nữ diễn viên. Ngay sau sự việc, đơn vị này đã trình báo cảnh sát, đồng thời lưu giữ bằng chứng và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.

Trong thông báo, công ty quản lý cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ, đồng thời kêu gọi công chúng theo đuổi thần tượng một cách văn minh, tôn trọng giới hạn và không xâm phạm đời tư nghệ sĩ.

Đơn vị này cũng điều chỉnh quy định tiếp nhận thư từ người hâm mộ. Theo đó, công ty quản lý sẽ là đầu mối duy nhất tiếp nhận thư thay vì để nghệ sĩ trực tiếp nhận.

Diễn viên Mạnh Tử Nghĩa. Ảnh: Sinchew

Phía Mạnh Tử Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho nữ diễn viên trong quá trình làm việc và di chuyển. Đối với những hành vi quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, đơn vị này tuyên bố sẽ kiên quyết phản đối và truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và ra mắt màn ảnh năm 2014 với bộ phim Võ thần Triệu Tử Long.

Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua các tác phẩm: Trần tình lệnh, Trầm hương như tiết, Tân Anh hùng xạ điêu, Tướng dạ, Cửu trùng tử, Thượng công chúa...

Mạnh Tử Nghĩa tại Fan Meeting (WeTV):