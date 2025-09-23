Tạo hình của Minh Cúc trong "Ngọc Thủ". Cô được khán giả truyền hình biết đến qua các phim "Hương vị tình thân", Độc đạo"...

Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam phối hợp cùng Viện Goethe Hà Nội vừa giới thiệu dự án sân khấu đặc biệt Ngọc Thủ (The Gem) - tác phẩm kịch đánh dấu bước hợp tác tiên phong giữa Việt Nam và Đức, đồng thời chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Vở diễn sẽ công diễn từ ngày 26- 28/9/2025 tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Vở kịch được viết bởi Thomas Köck - một trong những nhà viết kịch đương đại ảnh hưởng nhất nước Đức. Đào Duy Anh làm đạo diễn, Lina Oanh Nguyễn - nghệ sĩ gốc Việt từng hợp tác với nhiều nhà hát lớn tại châu Âu làm thiết kế sân khấu.

Đây là lần đầu tiên Thomas Köck sáng tác riêng cho một nhà hát Việt Nam và cũng là lần hợp tác đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ với một nhà thiết kế sân khấu người Đức gốc Việt. Dự án đánh dấu bước tiến quan trọng của sân khấu Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.

Ê-kíp sản xuất và diễn viên chính tại lễ công bố.

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, Ngọc Thủ là một sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên nhà hát công diễn tác phẩm viết riêng cho một nhà hát ở Việt Nam bởi một nhà soạn kịch Đức. Vở kịch cũng đánh dấu mối quan hệ hợp tác gắn bó lâu dài giữa Viện Goethe và Nhà hát Tuổi Trẻ, nối tiếp truyền thống từ những dự án ấn tượng như Người tốt thành Tứ Xuyên, Vòng phấn Kapkaz, Chuyện nàng Kiều.

Ông Oliver Brandt - Giám đốc Viện Goethe Hà Nội nhấn mạnh, dự án là minh chứng cho tinh thần sân khấu đổi mới của Đức, đồng thời khẳng định sự kết nối văn hóa bền chặt giữa hai quốc gia.

Đạo diễn Duy Anh chia sẻ, khi tiếp cận kịch bản Ngọc Thủ luôn đặt câu hỏi: Làm thế nào để khán giả đến xem và nhận ra rằng đó chính là câu chuyện của mình? Theo anh, việc chuyển thể từ kịch bản gốc của tác giả Đức sang phiên bản dành cho khán giả Việt Nam đòi hỏi sự tinh tế.

"Tôi dựa theo tư duy của tác giả nhưng chuyển dịch thành một kịch bản gần gũi, dễ hiểu nhất với khán giả Việt. Từ ngôn ngữ đối thoại, kết cấu cho đến hành vi trên sân khấu đều phải giữ được tinh thần của kịch bản gốc, đồng thời tạo sự đồng cảm lớn nhất với khán giả", anh nói.

Khi nói về sự kết hợp giữa ngôn ngữ sân khấu đương đại Đức và bản sắc nghệ thuật của Nhà hát Tuổi Trẻ, đạo diễn Duy Anh nhấn mạnh: "Sân khấu Đức thường khái quát, giàu biểu tượng và có xu hướng tối giản còn Nhà hát Tuổi trẻ lại chú trọng sự gần gũi, cảm xúc và sức trẻ. Hai yếu tố này cần được hòa quyện, để vừa giữ được tính biểu tượng của kịch Đức, vừa phát huy chất trẻ trung, giàu cảm xúc của nghệ sĩ Việt. Từ đó, khán giả sẽ thấy tác phẩm gần gũi và chạm tới trái tim mình".

Hình ảnh trong vở diễn.

Ngọc Thủ lấy cảm hứng từ câu chuyện quen thuộc: hành trình tìm kiếm một mái nhà. Từ cuộc cạnh tranh để sở hữu một căn hộ đáng mơ ước, vở kịch dần hé lộ những xung đột và hành vi xã hội phản chiếu đời sống đương đại. Ngôi nhà trong Ngọc Thủ không chỉ là bất động sản mà trở thành biểu tượng của khát vọng giữa giấc mơ và hiện thực nơi đô thị hiện đại.

Chia sẻ về vở diễn mới được dàn dựng tại Việt Nam, Thomas Köck cho biết tác phẩm là hành trình khám phá những câu hỏi mang tính bản chất về cuộc sống con người trong thế giới đương đại: "Vở kịch đặt ra một câu hỏi nền tảng: Điều gì khiến chúng ta cảm thấy mình đã sống một cuộc đời đúng đắn, có ý nghĩa? Đó có phải là việc ta được sống ở một nơi 'đúng', một khu phố thuận tiện, một hoàn cảnh dễ chịu, một vị trí xã hội được công nhận? Hay đó là điều chỉ có thể được xác lập từ nội tâm, từ giá trị, niềm tin và lựa chọn sống của mỗi con người?".

Đội ngũ sáng tạo còn có sự tham gia của NSND Trần Ly Ly (biên đạo hình thể), Phùng Tiến Minh (biên tập kịch bản), Thế Toàn (biên tập âm nhạc) cùng dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của Nhà hát Tuổi Trẻ như Nguyễn Tú, Phan Thắng, Bùi Minh, Yến My, Minh Cúc, Hương Thủy...