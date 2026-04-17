Theo Sina, Phan Hoành Bân qua đời sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 64 tuổi. Gia đình không thông báo chỉ tổ chức tang lễ lặng lẽ. Ngày 17/4, họ báo tin giới truyền thông và khán giả được biết, đồng thời từ chối tiết lộ cụ thể về sự ra đi của ông.

Ban tổ chức lễ trao giải Kim Tượng hiện chuẩn bị tiết mục đặc biệt để tưởng niệm Phan Hoành Bân và các nghệ sĩ đã mất trong năm.

Phan Hoành Bân sinh năm 1962, cùng lứa các tài tử Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy. Ông và Lưu Đức Hoa gắn bó từ thời nghèo khó, từng là đôi bạn thân sống cùng phòng. Họ đóng chung nhiều phim kinh điển như Săn diều hâu (1982), Thần điêu hiệp lữ (1983)…

Mối quan hệ thân thiết của 2 người có lúc bị đồn đoán là tình nhân song họ đều lên tiếng phủ nhận. Chính sự thêu dệt từ truyền thông khiến họ dần xa cách. Sau này, Hoành Bân tiết lộ ông và Lưu Đức Hoa đã lâu không liên lạc, chỉ giữ tình bạn trong ký ức.

Phan Hoành Bân cũng ghi dấu trên màn ảnh TVB với các dự án như: Lộc Đỉnh Ký 1984, Dương gia tướng, Đại Hương Cảng… Dù sở hữu ngoại hình thư sinh, diễn xuất tốt, nam diễn viên không may mắn trở thành ngôi sao.

Phim cuối cùng của ông là May We Chat, ra rạp năm 2014. Từ cuối thập niên 1990, ông dần giải nghệ, chuyển sang công việc môi giới bất động sản. Suốt nhiều năm qua, Phan Hoành Bân sống kín tiếng, không xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Thúy Ngọc

