Sáng 6/12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) báo bị mất túi xách đựng máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt, thẻ tín dụng và các vật dụng cá nhân khi tham gia sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Sau 13 giờ rà soát hiện trường, trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái, 25 tuổi, ngụ TPHCM, là diễn viên tham gia cùng sự kiện, đã lấy trộm.

Tại trụ sở, Thái khai nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tài sản. Thông tin gây chú ý trên mạng xã hội vì người này có lý lịch hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Trên Facebook cá nhân gần 70 nghìn lượt theo dõi, Nguyễn Lâm Thái giới thiệu mình là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do.

Người này từng là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, được biết đến nhờ thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng người nổi tiếng, thường là các hoa hậu, á hậu và các thí sinh thi nhan sắc; cũng như tham gia công việc hậu trường tại một số cuộc thi sắc đẹp.

Nguyễn Lâm Thái. Ảnh: FBNV

Nguyễn Lâm Thái khoe mình đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn, đạo diễn cuộc thi hoa khôi tại các trường đại học, các sân chơi văn hóa cấp tỉnh hoặc show hoa hậu của các đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam.

Nam thanh niên cũng xây dựng hình ảnh là người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Lâm Thái "phông bạt" bản thân bằng cách chụp hình cùng các người đẹp, nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Cụ thể, Nguyễn Lâm Thái tham gia các chương trình này với nhiều vai trò khác nhau rồi chụp ảnh, quay clip đăng lên mạng xã hội. Một số clip đối tượng làm từ thiện cùng người nổi tiếng hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem.

Nguyễn Lâm Thái khoe năm 2022 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu "Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu" trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hoàn toàn không tồn tại thông tin nói trên.

Hiện, Nguyễn Lâm Thái đã khóa bảo vệ tài khoản cá nhân.

Phương Linh