Ngày 26/7, China Times đưa tin nam diễn viên Vương Khải đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc, hưởng dương 44 tuổi.

Thông tin khiến làng giải trí bàng hoàng bởi chỉ một ngày trước, nam diễn viên vẫn tham gia ghi hình bộ phim truyền hình dài tập Cuộc đời trăm vị.

Diễn viên Vương Khải.

Theo nhà sản xuất, Vương Khải hoàn thành cảnh quay vào khoảng 17h ngày 25/7. Tuy nhiên, trước lịch ghi hình chiều 26/7, ê-kíp bất ngờ nhận được thông báo từ người quản lý về việc anh đã qua đời.

Đại diện đoàn phim bày tỏ sự tiếc thương, cho biết Vương Khải là một trong những nhân vật quan trọng của mạch truyện hiện tại. Ê-kíp đang khẩn trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h ngày 26/7, hàng xóm trình báo sau khi phát hiện Vương Khải tử vong tại căn hộ ở quận Đại An.

Khi nhân viên y tế có mặt, Vương Khải đã không còn dấu hiệu của sự sống và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Vương Khải (tên thật Vương Kiến Long) sinh năm 1982 tại Cao Hùng. Năm 17 tuổi, anh một mình lên Đài Bắc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và được khán giả biết đến qua bộ phim thần tượng Lavender. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Pawnshop No. 8, Snow Angel...

Có giai đoạn, nam diễn viên tạm rời làng giải trí để sang Bắc Kinh kinh doanh quán bar. Đến năm 2011, anh đổi nghệ danh và trở lại màn ảnh.

Những năm gần đây, Vương Khải ghi dấu ấn với các phim truyền hình như City of Desire (Đa tình thành thị), Cuộc đời trăm vị...