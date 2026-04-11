Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, hoa cúc (cúc hoa, tên khoa học Chrysanthemum indicum) là dược liệu quen thuộc, thường được dùng dưới dạng hoa khô hãm nước uống. Theo y học cổ truyền, hoa cúc có tính mát, vị ngọt hơi đắng, có tác dụng thanh nhiệt, sáng mắt và hỗ trợ an thần.

Không chỉ là kinh nghiệm dân gian, tác dụng thư giãn của trà hoa cúc còn có cơ sở khoa học. Các nghiên cứu cho thấy hoa cúc chứa flavonoid như apigenin và luteolin - những hợp chất có khả năng tác động nhẹ lên hệ thần kinh trung ương. Đặc biệt, apigenin có thể liên kết với thụ thể GABA - hệ thống giảm kích thích thần kinh, từ đó tạo cảm giác thư giãn và dễ buồn ngủ hơn.

Uống mỗi ngày một ly trà hoa cúc trước khi ngủ có tác dụng thư giãn cao. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh đó, trà hoa cúc còn giảm stress và chống oxy hóa. Sau một ngày căng thẳng, việc uống một ly trà ấm có thể giúp cơ thể của bạn “hạ nhiệt”, đưa hệ thần kinh về trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ. Theo chuyên gia, trà hoa cúc không gây buồn ngủ trực tiếp mà hỗ trợ cơ thể thư giãn, yếu tố quan trọng để dễ đi vào giấc ngủ.

Trong y học cổ truyền, hoa cúc còn được đánh giá cao nhờ khả năng “bình can”, thanh nhiệt, đặc biệt phù hợp với những người có biểu hiện nóng trong, bứt rứt, khó ngủ.

Điều gì sẽ xảy ra khi mỗi ngày uống 1 ly trà hoa cúc?

TS Ngô Đức Phương cho biết, nếu sử dụng đều đặn 1 ly trà hoa cúc mỗi ngày với liều lượng hợp lý, cơ thể có thể nhận được nhiều lợi ích:

Trước hết là khả năng thanh nhiệt, giảm tình trạng “nóng trong”. Điều này đặc biệt hữu ích với người thường xuyên ăn đồ cay nóng, hay bị nổi mụn, khô miệng.

Thứ hai, trà hoa cúc giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ. Các flavonoid trong hoa cúc có tác dụng an thần nhẹ, giúp hệ thần kinh thư giãn, từ đó cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Ngoài ra, nhờ đặc tính chống oxy hóa, trà hoa cúc còn tốt cho mắt và não bộ. Những người làm việc nhiều với máy tính có thể giảm mỏi mắt khi sử dụng thường xuyên.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận hoa cúc có thể hỗ trợ tim mạch ở mức độ nhẹ nhờ khả năng giãn mạch và cải thiện tuần hoàn.

Không chỉ vậy, các hoạt chất như luteolin, apigenin, tinh dầu và polyphenol trong hoa cúc còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ thần kinh và mạch máu, dù phần lớn vẫn đang ở mức nghiên cứu thực nghiệm.

Dù mang lại nhiều lợi ích, trà hoa cúc không phải là “thần dược” và không thể thay thế thuốc điều trị. TS Ngô Đức Phương nhấn mạnh, đây chỉ là thức uống hỗ trợ giúp cơ thể thư giãn tự nhiên.

Một số nhóm người cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên gồm:

- Người huyết áp thấp có thể cảm thấy mệt hoặc chóng mặt nếu uống nhiều.

- Người có tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng dễ gặp tình trạng đầy bụng, đi lỏng.

Chuyên gia cũng khuyến cáo không nên uống trà hoa cúc quá đặc hoặc quá nhiều, tốt nhất chỉ nên dùng khoảng 1 ly mỗi ngày, tối đa 2-3 ly với người phù hợp.