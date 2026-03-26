Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, ngọn bí ngô là loại rau “nhẹ bụng mà nhiều giá trị”. Dù thành phần chủ yếu là nước (khoảng 90%) nhưng rau bí lại chứa nhiều vi chất có lợi cho cơ thể.

Trong đó, chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, hạn chế táo bón. Vitamin A dưới dạng beta-carotene hỗ trợ thị lực, tốt cho da và hệ miễn dịch. Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng. Ngoài ra, folate (vitamin B9) cần thiết cho quá trình tạo máu, đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai. Các khoáng chất như kali, canxi, sắt trong rau bí còn hỗ trợ tim mạch, xương và ổn định huyết áp.

“Không chỉ vậy, loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích cụ thể. Hàm lượng chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón. Ngoài ra, kali trong rau có vai trò điều hòa huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm nhẹ, tăng cường miễn dịch.

Với những người đang kiểm soát cân nặng, rau bí là lựa chọn phù hợp vì ít năng lượng nhưng tạo cảm giác no. Người mắc đái tháo đường có thể ăn đều đặn 2-3 bữa mỗi tuần vì có lợi cho kiểm soát đường huyết. Đối với phụ nữ mang thai, folate trong rau góp phần hỗ trợ tạo máu và phát triển thai nhi”, Tiến sĩ Giang nói.

Ngọn bí xào tỏi, món ăn nhiều người yêu thích. Ảnh: Hà Thu

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không nên lạm dụng rau bí. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có hệ tiêu hóa yếu. Rau bí cũng không phải là thực phẩm “giải độc thần kỳ”, không thể thay thế chức năng của gan hay thận.

Ngoài ra, nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vẫn có thể xảy ra nếu rau không rõ nguồn gốc hoặc không được rửa sạch trước khi chế biến. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn rau đảm bảo an toàn và sơ chế kỹ.

Về cách sử dụng, người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn rau bí khoảng 2-3 bữa mỗi tuần. Mỗi bữa, lượng phù hợp là 100-150g rau tươi/người (tương đương một đĩa nhỏ sau khi nấu). Với người cần tăng cường chất xơ như người bị táo bón hoặc thừa cân, có thể tăng lên 150-200g nhưng không nên ăn dồn trong một bữa.

Những ai cần lưu ý khi sử dụng rau bí ?

- Người cao tuổi nên ăn lượng vừa phải và nấu mềm để dễ tiêu hóa.

- Người suy thận không nên ăn nhiều liên tục do hàm lượng kali trong rau bí cao.

- Người đang bị tiêu chảy cũng nên tạm thời hạn chế.