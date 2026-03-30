Ngày 30/3, Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Anh

Theo phương án mới, đoạn từ Km25+920 đến Km54+983 trên cao tốc được tổ chức phân làn và quy định tốc độ cụ thể.

Làn 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép xe chạy tối đa 120km/h, tối thiểu 80km/h. Tuy nhiên, làn này cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông.

Các loại xe tải bị hạn chế gồm: xe tải thông dụng (trừ pickup cabin đơn, cabin kép và xe van), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe chuyên dùng, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc hoặc rơ moóc.

Làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp) có tốc độ tối đa 120km/h và tối thiểu 60km/h, áp dụng cho tất cả phương tiện đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc.

Trong quá trình di chuyển, phương tiện đi ở làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt xe cùng chiều, sau đó phải quay lại làn 2, bảo đảm đúng quy định và giữ khoảng cách an toàn.

Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe trong điều kiện bình thường lần lượt là 100m, 70m, 55m và 35m, tương ứng với các dải tốc độ: trên 100–120km/h, 80–100km/h, 60–80km/h và dưới 60km/h.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, sương mù hoặc mặt đường trơn trượt, tài xế phải chủ động giảm tốc độ phù hợp, có thể thấp hơn mức tối thiểu. Tốc độ lưu thông thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt thông qua hệ thống biển báo điện tử VMS.

Nút giao Long Thành kết nối 2 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Song song đó, hệ thống biển báo phân làn, biển giới hạn tốc độ tối đa và tối thiểu sẽ được hoàn thiện, lắp đặt trên giá long môn hoặc cần vươn nhằm tăng khả năng quan sát. Thông tin tốc độ cũng được sơn trực tiếp trên mặt đường tại các nút giao đầu vào, giúp tài xế dễ nhận biết khi nhập làn cao tốc.

Riêng đoạn từ Km4+000 đến Km25+920 tiếp tục áp dụng phương án tổ chức giao thông tạm thời để phục vụ thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, do Khu Quản lý đường bộ IV triển khai.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thực hiện các nội dung điều chỉnh; đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT, các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.