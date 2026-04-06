Chiều nay, Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 16, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 496 đại biểu tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 99,20% tổng số ĐBQH).

Theo đó, danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 16 gồm: ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh, bà Nguyễn Thị Hồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa cho các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16

Đối với Nghị quyết bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, có 487 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 487 đại biểu tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 97,40% tổng số ĐBQH).

Theo đó, các đại biểu Quốc hội khóa 16 giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 gồm: ông Lâm Văn Mẫn; ông Phan Chí Hiếu; ông Phan Văn Mãi; ông Lê Tấn Tới; ông Nguyễn Đắc Vinh; bà Nguyễn Thanh Hải; ông Nguyễn Hữu Đông; bà Lê Thị Nga; ông Lê Quang Mạnh; ông Hoàng Duy Chinh; ông Vũ Hải Hà.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Ủy viên Trung ương 5 khóa: 10 (dự khuyết), 11, 12, 13, 14; trình độ kỹ sư Nông nghiệp.

Từ một cán bộ hành chính, ông dần nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở địa phương như Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Phạm Thắng

Năm 2015, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tháng 10/2024 ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13 hồi tháng 5/2024.

Tháng 11/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khóa 15.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964; quê ở Hưng Yên; trình độ tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, 16.

Ông từng có thời gian dài công tác ở Văn phòng Chính phủ và giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trước khi chuyển sang làm việc tại khối Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: ĐBND

Sau 3 năm giữ cương vị này, ông được điều động về công tác tại địa phương và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục hoạt động ở Quốc hội và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967; quê ở Ninh Bình; trình độ tiến sĩ Kinh tế; thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, 16. Bà Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng kinh qua nhiều vị trí ở địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

Đầu năm 2012, bà Thanh giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Yên Khánh (cũ) trong hơn một năm, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quốc hội

Tháng 4/2020, bà Thanh về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu, giữ chức Phó trưởng ban thường trực rồi Trưởng Ban Công tác đại biểu kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa năm 2024, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968; quê ở Hà Nội; trình độ thạc sĩ Kinh tế phát triển. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bà Hồng dần kinh qua nhiều vị trí khác nhau tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng đảm nhiệm cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ năm 2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phạm Hải

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965; quê tỉnh Hưng Yên; trình độ tiến sĩ Quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, 16.

Ông Nguyễn Hồng Diên bắt đầu sự nghiệp với công tác đoàn, từng có thời gian dài làm việc tại Thái Bình (cũ) và giữ các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Tháng 5/2020, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng

Năm 2021, ông Nguyễn Hồng Diên trở thành Bộ trưởng Công Thương.

Tháng 12/2025, ông giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967; quê ở Hà Nội; trình độ Đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 16.

Ông Nguyễn Doãn Anh trưởng thành và có quá trình công tác dài trong Quân đội. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Ông cũng từng giữ chức trọng trách Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Sau đó, tháng 10/2024, ông điều động về địa phương và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông được thăng quân hàm Trung tướng giữa năm 2019, thăng hàm Thượng tướng tháng 10/2024.