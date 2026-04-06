Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 16, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 16 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16

Với Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 16, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 98,60% tổng số ĐBQH).

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 16 gồm: ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa 16 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 96,20% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa 16 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970; quê ở TP Cần Thơ; trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cử nhân Tài chính, cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa 11 (dự khuyết), 12 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 15, 16.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu sinh năm 1969; quê ở Ninh Bình; trình độ tiến sĩ Luật học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16. Trước khi được bầu giữ chức vụ này, ông là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi sinh năm 1973; quê ở Vĩnh Long; trình độ thạc sĩ Quản lý Kinh tế; cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân tiếng Anh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới sinh năm 1969; quê ở Cà Mau; trình độ tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, 16. Ông là Thứ trưởng Bộ Công an biệt phái, mang hàm Thượng tướng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972; quê ở Nghệ An; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 (dự khuyết), 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15, 16.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970; quê ở TP Hà Nội; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý.

Bà là Ủy viên Trung ương các khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15, 16.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972; quê ở tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống; cử nhân Luật, cử nhân chuyên ngành Chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa 12 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga sinh năm 1964; quê ở Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ Luật.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, 14; là đại biểu Quốc hội kỳ cựu khi đã tham gia 7 khóa: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh sinh năm 1974; quê ở Hà Nội; trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Kinh tế phát triển, thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương các khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội các khóa 15, 16.