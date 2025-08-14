Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, thời gian học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 quay lại trường muộn hơn hai ngày so với khung dự kiến trước đây, ngày 18/8. Các khối còn lại vẫn nhập học vào 25/8, đúng như đề xuất của Sở GD-ĐT TPHCM.

Ngày khai giảng chính thức tại toàn thành phố là vào 5/9.

Cũng như những năm trước, năm học mới này tại TPHCM được chia thành hai học kỳ, bắt đầu từ 5/9/2025 với học kỳ I kéo dài đủ 18 tuần thực học, và học kỳ II từ 19/1/2026 với 17 tuần thực học. Các bậc học sẽ kết thúc năm học trước 31/5/2026, sau đó tiến hành xét tốt nghiệp, hoàn thành công tác tuyển sinh cho năm học kế tiếp.

Thành phố yêu cầu các trường đảm bảo kế hoạch giảng dạy theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo đúng quy định.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập TPHCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM mới trở thành "siêu thành phố về giáo dục" của cả nước, với gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay.