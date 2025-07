LTS: Nghệ sĩ khi có được thành công, ngoài sự cố gắng của bản thân, họ thường nói mình được "Tổ nghề đãi", được "ăn cơm Tổ". Trong giới nghệ thuật, có những gia tộc gặt hái được nhiều vinh quang nhờ miệt mài, đắm đuối với nghề. Có gia tộc ba, bốn đời đều được Tổ thương, cho lộc. VietNamNet xin giới thiệu loạt gia tộc như thế.

NSND Thúy Mơ

NSND Thúy Mơ sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng quê Hải Dương. Cha mất sớm khi bà mới 6 tuổi, cuộc sống thiếu thốn buộc cô bé Thúy Mơ phải tự lực từ rất sớm. Nhưng chính những khó khăn ấy lại hun đúc nên một tâm hồn nghệ sĩ đậm đà, mộc mạc.

NSND Thúy Mơ lúc trẻ.

"Ngày tôi còn bé, nhà nghèo lắm, bố lại mất sớm nên học gì cũng do bản thân tự mày mò", bà nhớ lại. Từ những buổi tối ngồi ở sân nhà nghe radio và hát theo, đến khi 16 tuổi lần đầu đứng trên sân khấu với vai anh bộ đội trong vở Lá thư đầu và đoạt giải đặc biệt, số phận dẫn dắt bà đến với nghệ thuật chèo.

Gần 40 năm cống hiến cho nghệ thuật chèo, NSND Thúy Mơ để lại dấu ấn sâu đậm qua những vai diễn kinh điển như cô Làn trong Câu chuyện làng Nhân, Cúc Hoa trong Tống Trân Cúc Hoa, hay cô Tấm trong Tấm Cám. Bà không chỉ là nghệ sĩ xuất sắc mà còn người thầy lớn, người mẹ cả một "đại gia đình nghệ thuật".

NSND Thúy Mơ và con gái Minh Phương.

Những năm tháng vất vả, phải nuôi con nhỏ trong khi đi diễn khắp nơi, bà phải làm thêm nghề khâu nón, cuộn thuốc lá để kiếm thêm thu nhập... nhưng không làm vơi đi tình yêu chèo trong lòng. "Cứ trang điểm, lên sân khấu, hóa thân vào vai diễn mọi toan lo nhọc nhằn lẫn hờn tủi trong cuộc đời như tan biến", bà tâm sự.

Thành công không đến một cách dễ dàng với bất kỳ ai trong gia đình. NSND Thúy Mơ phải đợi đến năm 2019, hơn chục năm sau khi nghỉ hưu, mới nhận được danh hiệu NSND ở tuổi 66. "Lúc nhận tin được phong tặng danh hiệu NSND, bà đang ở nhà một mình. Không hiểu sao, lúc ấy nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, nghẹn ngào tới hơn chục phút", NSND Thúy Mơ kể.

NSƯT Minh Phương

NSƯT Minh Phương - con gái NSND Thúy Mơ - sinh năm 1974, thừa hưởng trọn vẹn tài năng và tình yêu nghệ thuật từ mẹ. Nhưng con đường nghệ thuật chị cũng không hề bằng phẳng.

NSƯT Minh Phương.

"Tôi may mắn bởi có lẽ từ khi nằm trong bụng mẹ đã được nghe hát chèo", Minh Phương chia sẻ. Từ nhỏ, chị theo mẹ đến đoàn, "lê la trong cánh gà, say sưa ngắm các nghệ sĩ hát". Tình yêu chèo ngấm vào máu nhưng để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, chị phải trải qua nhiều thử thách.

Ban đầu, bố không đồng ý cho con gái theo nghệ thuật vì hiểu rõ sự vất vả người làm nghệ thuật. Có những lần tham gia cuộc thi ở Hà Nội, chỉ có hai mẹ con Thúy Mơ - Minh Phương đưa nhau đi thi, tiền trong túi chỉ đủ mua được chiếc bánh mì sau khi thi xong.

Với giọng hát đằm thắm, mộc mạc và khả năng thể hiện sâu sắc, Minh Phương gặt hái được nhiều thành công. Chị đạt huy chương Vàng với vai Cúc Hoa trong Tống Trân - Cúc Hoa, giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay dòng nhạc dân gian do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức và được phong danh hiệu NSƯT năm 2007.

Hà An Huy

Hà An Huy sinh năm 2002 là thế hệ thứ ba trong gia đình nghệ thuật này. Từ nhỏ, cậu bé được sống trong "cái nôi âm nhạc", học trống chèo từ năm 3 tuổi dưới sự hướng dẫn bà ngoại, theo mẹ đi diễn và thu âm.

Nhưng khác với hai thế hệ trước, Hà An Huy chọn con đường âm nhạc hiện đại. Dù chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ để thể hiện cá tính riêng nhưng anh vẫn giữ tình yêu với chèo trong tim.

Hà An Huy bên mẹ và bà ngoại. Ảnh: Báo Hải Dương

Hà An Huy và mẹ biểu diễn trên sân khấu:

Hành trình đến với âm nhạc Hà An Huy cũng đầy thăng trầm. Thời học phổ thông, cậu từng trầm cảm vì không thích học văn hóa hay bị cô giáo phê bình. Bước ngoặt đến khi Huy vào Đại học Thăng Long, Khoa âm nhạc ứng dụng. Tại đây, cậu được phát huy sở trường, bắt đầu sáng tác từ năm 2019. Bài Bức họa nơi xa - tác phẩm tốt nghiệp năm nhất đạt điểm tối đa, mở ra con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Năm 2022, Hà An Huy đạt Quán quân chương trình Bài hát hay nhất khi chỉ mới 20 tuổi. Một năm sau, cậu tiếp tục đăng quang Vietnam Idol với 43,7% lượt bình chọn, vượt qua gần 5.000 thí sinh.

NSƯT Minh Phương từng chia sẻ: "Bà ngoại dạy tôi từng cách lấy hơi, nhả chữ, luyến láy và tôi cũng truyền lại những kinh nghiệm này cho con trai".

Sau khi đăng quang Vietnam Idol, Hà An Huy trải qua giai đoạn khó khăn. Suốt một năm, Hà An Huy "mất tích" khỏi đường đua âm nhạc để tìm hiểu bản thân. Đầu năm 2025, Hà An Huy chính thức trở lại với EP đầu tay 'N| gồm 7 ca khúc, đánh dấu bước trưởng thành mới trong sự nghiệp.

Gia đình NSND Thúy Mơ với 3 thế hệ, 3 phong cách khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu với nghệ thuật. Từ những sân khấu chèo mộc mạc của bà ngoại, đến những đổi mới táo bạo của mẹ, rồi đến sân khấu hiện đại của cháu trai - tạo nên một cầu nối đẹp đẽ giữa quá khứ và tương lai.

Ảnh: Tư liệu

Clip: CTS