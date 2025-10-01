Có người bày tỏ cách ăn uống như vậy giúp dễ nuốt, nhẹ bụng, ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng uống khi ăn sẽ làm loãng dịch vị, ảnh hưởng tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ béo phì.

Một nghiên cứu đăng trên Physiology & Behavior đã trực tiếp kiểm chứng tác động của “cơm kèm trà” đối với tốc độ rỗng dạ dày và đường huyết sau ăn. Thí nghiệm tiến hành trên 12 nữ sinh viên Nhật Bản khỏe mạnh, mỗi người lần lượt trải qua 3 tình huống: Ăn cơm trắng, ăn cơm kèm uống trà xanh và ăn cơm chan nước trà.

Kết quả cho thấy, cả hai nhóm uống trà khi ăn đều có đường huyết sau ăn cao hơn rõ rệt so với nhóm chỉ ăn cơm, đặc biệt nhóm cơm chan trà tăng nhanh và mạnh nhất. Đồng thời, tốc độ rỗng dạ dày ở nhóm ăn cơm kèm trà nhanh hơn hẳn, nghĩa là cơm xuống ruột non sớm, làm quá trình hấp thu tinh bột tăng tốc. Nghiên cứu cũng ghi nhận mối quan hệ thuận: Dạ dày rỗng càng nhanh, đường huyết càng tăng mạnh.

Nhiều người có thói quen uống trà trong bữa cơm. Ảnh: Ban Mai

Đáng chú ý, cảm giác no hay đói giữa 3 nhóm không khác biệt. Nói cách khác, uống trà khi ăn cơm khiến đường huyết tăng vọt nhưng không làm người ăn thấy no hơn. Các nhà khoa học giải thích, cơm không hút nước như bánh mì, nên khi vào dạ dày vẫn tách biệt với trà. Trà loãng, ít năng lượng, dễ dàng đi qua dạ dày như lối tắt, kéo theo một phần cơm xuống ruột non, khiến đường glucose được hấp thu nhanh.

Một nghiên cứu khác, đăng trên Appetite chọn 44 người trưởng thành, cả nam và nữ, với chỉ số BMI từ bình thường đến thừa cân. Trong bữa ăn gồm mì ống phô mai và nước lạnh, các nhà nghiên cứu theo dõi số lần người tham gia chuyển đổi giữa ăn và uống.

Kết quả ghi nhận, càng ăn - uống xen kẽ nhiều lần, những người tham gia càng ăn nhiều hơn. Chẳng hạn, nhóm chuyển đổi 10 lần ăn trung bình nhiều hơn 30g so với nhóm chỉ chuyển 5 lần, tương đương khoảng 40 ca lo. Lý do không phải vì nước mà từ việc thay đổi liên tục giữa ăn và uống mang lại kích thích vị giác mới, làm kéo dài hứng thú và trì hoãn tín hiệu no, khiến người ăn không nhận ra mình đã hấp thụ nhều.

Điều này bổ sung cho nghiên cứu đầu tiên: khi vừa ăn cơm vừa uống trà, không chỉ tốc độ rỗng dạ dày bị đẩy nhanh, mà mô hình ăn - uống xen kẽ cũng khiến lượng ăn nhiều hơn, làm đường huyết tăng cao hơn.

Từ 2 nghiên cứu trên có thể rút ra, với người cần kiểm soát đường huyết hoặc cân nặng, việc ăn cơm kèm trà hay liên tục uống nước trong bữa cần được cân nhắc. Thói quen này có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh, đường huyết tăng mạnh, đồng thời vô tình làm ăn nhiều hơn mà không thấy no.