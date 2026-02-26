Mới đây, trang tin về sức khỏe Verywell Health đã có tổng hợp đánh giá về món phở của Việt Nam. Tác giả bài viết nhận định, phở - món ăn thơm lừng của Việt Nam mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và có thể đem đến những lợi ích dinh dưỡng.

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, các dưỡng chất trong nước hầm xương, bao gồm collagen, gelatin, glycine và glutamine, có thể giúp duy trì tính toàn vẹn của hàng rào ruột và giảm viêm đường ruột. Nước hầm xương cũng hỗ trợ tiêu hóa và chức năng chuyển hóa tổng thể nhờ các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, canxi, kali, magiê và kẽm.

Nhờ các thành phần trên, nước hầm xương được cho là có liên quan đến cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất và mang lại lợi ích tiềm năng cho sức khỏe đường tiêu hóa trong các tình trạng như bệnh viêm ruột, hội chứng ruột rò rỉ và có thể cả tiêu chảy.

Phở là món ăn quen thuộc với người Việt Nam. Ảnh: Ban Mai

Duy trì cảm giác no kéo dài

Khi cơ thể tiêu hóa nước hầm xương và thịt nạc, các axit amin và peptide được hấp thu sẽ góp phần vào tổng lượng protein - yếu tố thiết yếu cho quá trình sửa chữa mô, miễn dịch và sản xuất enzyme. Các nghiên cứu cho thấy bữa ăn giàu protein duy trì cảm giác no trong nhiều giờ.

Tiềm năng kháng virus

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy hoa hồi - gia vị trong phở - có khả năng “quét” gốc tự do lên tới 95%, chứng minh đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Khi bạn ăn phở, các hợp chất chống oxy hóa này có thể góp phần trung hòa các gốc tự do có hại và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu trên người để xác nhận kết quả đó.

Ngoài ra, hoa hồi là một vị thuốc quan trọng trong y học cổ truyền Trung Quốc, có tiềm năng kháng virus. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cũng ghi nhận hoa hồi có đặc tính kháng khuẩn, bảo vệ dạ dày và an thần.

Tác động tới đường huyết, huyết áp

Dù phở có thể là một bữa ăn tương đối lành mạnh, bạn vẫn nên thận trọng nếu đang cần kiểm soát lượng natri và đường huyết. 240ml nước dùng phở bò có thể chứa 749mg natri (thành phần chính trong muối), tương đương khoảng 33% giá trị khuyến nghị hằng ngày.

Lượng natri cao ảnh hưởng đến cân bằng dịch trong cơ thể do khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu. Ăn quá nhiều natri liên tục được chứng minh liên quan đến nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng huyết áp.

Bánh phở là carbohydrate tinh chế, thường được tiêu hóa khá nhanh, dẫn đến mức đường huyết tăng hơn so với thực phẩm giàu chất xơ. Sự hấp thu nhanh này làm tăng tạm thời đường huyết sau ăn và kích thích giải phóng insulin, có thể góp phần vào tình trạng kháng insulin và tăng đường huyết lúc đói.