Trong những ngày đầu xuân, khi các buổi tụ họp, liên hoan diễn ra liên tục, việc dư thừa đồ ăn gần như khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thói quen hâm lại thức ăn là rủi ro dễ bị bỏ qua đồng thời là nguyên nhân phổ biến dẫn đến rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm.

Theo China Times, thực phẩm nếu để lâu trong khoảng nhiệt độ 7-60 độ C sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, thậm chí sinh độc tố. Nhiều gia đình có thói quen hâm nóng cả nồi thức ăn, dùng không hết lại cất vào tủ lạnh rồi tiếp tục hâm vào bữa sau. Cách làm này vô tình tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bà Lý Bội Nghê, Trưởng khoa Dinh dưỡng một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc), cho biết ngay cả khi bề ngoài thực phẩm không có dấu hiệu bất thường, nguy cơ vẫn có thể tồn tại mà mắt thường không nhận thấy. Bạn nên chủ động chia riêng phần dự định ăn vào ngày hôm sau để bảo quản lạnh, thay vì hâm nóng cả nồi nhiều lần. Khi chia phần, bạn cần sử dụng dụng cụ sạch để hạn chế lây nhiễm chéo.

Thời điểm bảo quản cũng rất quan trọng. Thức ăn nên được cho vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu xong. Bạn không cần đợi đồ nguội hoàn toàn, chỉ cần không còn bốc hơi nóng là có thể cất vào tủ lạnh, nhằm tránh để thực phẩm quá lâu trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Trong điều kiện bảo quản lạnh, thức ăn nên được sử dụng trong vòng 3 ngày để hạn chế rủi ro.

Các món ăn không nên hâm lại nhiều lần. Ảnh minh họa: Ban Mai

Đối với các món phổ biến dịp Tết như lẩu, bà Lý Bội Nghê lưu ý rằng dù nhìn món ăn có vẻ luôn được đun nóng nhưng nếu liên tục cho thêm nguyên liệu sống hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu, chúng vẫn có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh trưởng. Trước khi dùng lại thức ăn thừa, cần hâm nóng kỹ để nhiệt độ lõi của thực phẩm đạt trên 75 độ C, qua đó giảm nguy cơ ngộ độc.

Không chỉ vấn đề bảo quản thực phẩm, dịp Tết còn ghi nhận nhiều trường hợp xuất hiện triệu chứng như đầy bụng, đau dạ dày, khó tiêu. Không ít người chọn cách tự mua thuốc dạ dày để “cố qua Tết”. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa gan mật Trương Tông Thừa cho biết một số trường hợp khó chịu dạ dày liên quan đến ăn uống thất thường nhưng cũng có nhiều bệnh nhân vốn đã mắc viêm dạ dày mạn tính hoặc nhiễm vi khuẩn HP từ trước, chỉ đến khi ăn nhiều, uống rượu bia mới bộc lộ triệu chứng.

Bác sĩ Trương nhấn mạnh, một số thuốc trị bệnh dạ dày ức chế axit mạnh có thể giảm đau nhanh nhưng cũng có nguy cơ che giấu bệnh lý nền. Thực tế lâm sàng cho thấy có những bệnh nhân vì thấy triệu chứng thuyên giảm mà trì hoãn khám chữa, đến khi sụt cân nhanh hoặc thuốc không còn hiệu quả mới đi khám, khi đó bệnh đã tiến triển thành ung thư dạ dày giai đoạn trung, muộn hoặc loét nặng.