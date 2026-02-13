“Việc bổ sung trà đen vào chế độ sinh hoạt có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ tuổi thọ và sức khỏe tổng thể”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Vandana Sheth nói.

Có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm

Theo Eatingwell, một nghiên cứu thực hiện trên gần nửa triệu người cho thấy, những người uống ít nhất hai tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn từ 9-13% so với những người không uống. Nhóm uống trà cũng ít có khả năng tử vong do đau tim hoặc đột quỵ hơn. Dù đây là nghiên cứu quan sát và chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân - quả trực tiếp, kết quả này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy thói quen uống trà có thể đóng vai trò tích cực trong việc kéo dài tuổi thọ.

Trà đen giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào. Ảnh: Ban Mai

Giàu chất chống oxy hóa

Trà đen chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Khác với trà xanh hay trà trắng, lá trà đen được oxy hóa hoàn toàn. Quá trình này tạo ra các hợp chất đặc trưng như theaflavin và thearubigin có liên quan đến giảm viêm mạn tính và phòng ngừa bệnh tật.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, trà đen được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một số bằng chứng cũng cho thấy uống trà đen thường xuyên có thể cải thiện và kiểm soát huyết áp. “Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ lớn đối với bệnh tim mạch và tử vong. Vì vậy, duy trì huyết áp ổn định đóng vai trò then chốt đối với tuổi thọ”, chuyên gia Sheth nhấn mạnh.

Cách uống trà đen để hỗ trợ sống thọ

Bổ sung trà đen vào thói quen buổi sáng là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để tách trà phát huy tối đa lợi ích, bạn nên lưu ý một số điểm sau:

Dùng trà lá: Trà lá thường có hương vị đậm và giàu hoạt chất hơn trà túi lọc.

Hãm ít nhất 3 phút: Chuyên gia Sheth khuyến nghị hãm trà đen từ 3–5 phút để chiết xuất tối đa chất chống oxy hóa. Hãm lâu hơn có thể làm trà đậm và hơi đắng.

Hạn chế đường: Thêm đường có thể làm giảm một số lợi ích sức khỏe của trà đen, bao gồm tác dụng phòng ngừa đột quỵ. Nếu không quen uống trà nguyên chất, bạn có thể chọn trà ướp hương hoa hoặc thảo mộc khô, thêm chanh, gừng, quế để tăng hương vị.

Uống 1-2 tách mỗi ngày: Dù không có con số tuyệt đối, nhiều nghiên cứu cho thấy uống từ hai tách mỗi ngày mang lại lợi ích rõ rệt. Bạn có thể thay đổi các loại trà để tránh nhàm chán. Tuy nhiên, cần lưu ý trà đen có lượng caffeine cao; người nhạy cảm với caffeine có thể chỉ nên uống một tách.

Tránh uống trước khi ngủ: Giấc ngủ chất lượng cũng rất quan trọng đối với tuổi thọ. Do chứa caffeine, trà đen nên được uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.