Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên hạn chế chất lỏng từ 2-4 giờ trước khi ngủ và chỉ uống một lượng nhỏ (khoảng 90ml) ngay trước khi lên giường.

Lợi ích của việc uống nước ngay trước khi ngủ

Theo nghiên cứu của Đại học Syracuse, Đại học bang Pennsylvania (Mỹ), uống nước trước khi ngủ đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Việc cung cấp đủ chất lỏng giúp cơ thể duy trì các chức năng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ quá trình nghỉ ngơi và phục hồi vào ban đêm.

Giảm cảm giác đói và cải thiện tiêu hóa: Ban đêm là thời điểm cơ thể tiếp tục tiêu hóa thức ăn và nước là yếu tố không thể thiếu cho quá trình này. Uống không đủ nước có thể dẫn đến táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Ngoài ra, nước còn tạo cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều vào buổi tối.

Nước lọc đơn giản nhưng luôn được đánh giá cao. Ảnh: Ban Mai

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Nước góp phần điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ các chu kỳ giấc ngủ. Khi cơ thể được cấp đủ nước, các chức năng sinh lý, bao gồm cả giấc ngủ, diễn ra ổn định hơn. Bên cạnh đó, dùng đồ uống ấm như trà thảo mộc trước khi ngủ có thể giúp bạn thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ.

Giảm chuột rút và đau đầu: Thiếu nước, đặc biệt khi kéo dài trong ngày, có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu và đau cơ. Nếu không bổ sung đủ nước trước khi ngủ, cơ thể có thể rơi vào trạng thái mất nước trong đêm.

Cải thiện sức khỏe tinh thần: Một số nghiên cứu cho thấy duy trì đủ nước có thể góp phần giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Đồng thời, giấc ngủ chất lượng hơn cũng cải thiện sức khỏe tinh thần.

Tác hại

Bên cạnh lợi ích, uống nước trước khi ngủ cũng có thể gây ra một số bất tiện, đặc biệt khi dùng quá nhiều. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tiết niệu Mỹ, nếu kiểm soát lượng nước, những rủi ro này có thể được giảm thiểu.

Tăng nhu cầu đi tiểu: Uống quá nhiều nước trước khi ngủ làm tăng khả năng phải thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Dù cơ thể có thể giữ nước đến sáng, lượng nước quá lớn sẽ gây áp lực lên bàng quang và làm gián đoạn giấc ngủ. Tuy vậy, tiểu đêm không chỉ do uống nước mà có thể do rối loạn giấc ngủ hoặc thói quen thức dậy giữa đêm.

Rối loạn chu kỳ giấc ngủ và ngủ ít hơn: Việc thức dậy đi vệ sinh làm giảm tổng thời gian ngủ. Ngoài việc uống nước, các yếu tố như sử dụng caffeine hoặc rượu, căng thẳng... góp phần gây ra tình trạng này. Ở nam giới lớn tuổi, phì đại tuyến tiền liệt là nguyên nhân phổ biến. Trong một số trường hợp, việc thức dậy đi vệ sinh là thói quen hơn là nhu cầu thực sự của cơ thể.

Tăng trào ngược axit: Ở những người bị trào ngược axit, uống quá nhiều nước gần giờ ngủ có thể làm triệu chứng nặng hơn. Tuy nhiên, uống một lượng nhỏ nước có thể làm dịu tình trạng này. Để hạn chế rủi ro, bạn nên uống nước trước khi ngủ khoảng 30 phút hoặc chỉ uống một lượng nhỏ ngay trước khi đi ngủ.