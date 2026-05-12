Theo Verywell Health, huyết áp cao là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh thuốc điều trị và chế độ sinh hoạt lành mạnh, lựa chọn đồ uống hằng ngày cũng có thể góp phần kiểm soát huyết áp.

Nước ép lựu

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Suzanne Fisher cho biết nước ép lựu là lựa chọn có lợi cho người cần kiểm soát huyết áp. Theo bà, uống khoảng 1 cốc nước ép lựu mỗi ngày có thể hỗ trợ hạ huyết áp nhờ chứa kali và các chất chống oxy hóa.

Những hợp chất này giúp cơ thể sản xuất nitric oxide - chất có tác dụng giãn mạch máu, từ đó giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Trà xanh có nhiều tác dụng bao gồm hạ huyết áp. Ảnh: Ban Mai

Trà xanh

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Simone Harounian, trà xanh hỗ trợ sản xuất nitric oxide, giúp giãn mạch máu và cải thiện tuần hoàn. Bên cạnh đó, trà xanh còn giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm tự nhiên, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giảm huyết áp theo thời gian.

Chuyên gia khuyến nghị mọi người nên uống trà xanh không đường để tránh đường bổ sung và lượng calo dư thừa. Trà xanh có chứa caffeine nên cũng có thể được dùng thay cho cà phê buổi sáng.

Trà atiso

Đây là một trong những loại đồ uống tự nhiên có nhiều bằng chứng khoa học về khả năng hỗ trợ hạ huyết áp. Theo chuyên gia người Mỹ Lena Beal,, atiso giàu anthocyanin - hợp chất thực vật giúp giãn mạch máu và cải thiện tuần hoàn. Nhờ đó, loại trà này có thể giúp giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Ngoài lợi ích với huyết áp, hatiso còn cung cấp chất chống oxy hóa và có thể hỗ trợ cải thiện cholesterol.

Nước ép củ dền

Theo chuyên gia người Mỹ Roxana Ehsani, củ dền chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao, có thể giảm huyết áp. Ngoài ra, sắc tố tạo màu đỏ tím của củ dền cũng chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nước ép củ dền còn cung cấp kali, magie và vitamin C. Chuyên gia Ehsani cho biết bà thường ép củ dền cùng táo xanh, cà rốt, gừng và chanh để tạo thành thức uống thơm ngon hơn.

Những thói quen kiểm soát huyết áp

Các chuyên gia cho biết đồ uống chỉ là một phần trong quá trình kiểm soát huyết áp. Để bảo vệ tim mạch, bạn cần kết hợp nhiều thói quen lành mạnh khác như ăn đa dạng thực phẩm tốt cho tim mạch, giảm lượng natri trong khẩu phần ăn, tập thể dục đều đặn và kiểm soát căng thẳng.

Ngoài những thức uống kể trên, nước cam, nước ép cà chua và sữa tách béo cũng được đánh giá có lợi cho huyết áp. Trong khi đó, bạn nên hạn chế rượu bia, nước ngọt và tiêu thụ quá nhiều caffeine.