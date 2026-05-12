Tác dụng của xoài lên đường huyết

Chỉ số đường huyết (GI) cho biết tốc độ thực phẩm làm tăng đường huyết trên thang điểm từ 0-100. Thực phẩm có GI dưới 55 được xem là thấp còn trên 70 là cao. Tuy nhiên, GI không tính đến lượng thực phẩm được tiêu thụ.

Vì vậy, tải lượng đường huyết (GL) được xem là chỉ số phản ánh chính xác hơn vì tính cả GI và lượng tinh bột trong khẩu phần ăn. GL từ 10 trở xuống được xem là thấp, 11-19 là trung bình và từ 20 trở lên là cao.

Xoài có GI ở mức trung bình là 51 nhưng GL chỉ ở mức 8,4, tức thuộc nhóm thấp. Điều này cho thấy khi bạn ăn xoài với lượng vừa phải, mức tăng đường huyết tương đối nhỏ.

Một trong những lý do giúp xoài có GL thấp là hàm lượng chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường. Nhờ đó, đường huyết tăng từ từ thay vì tăng đột ngột. Ngoài ra, ăn xoài cùng thực phẩm giàu protein còn có thể làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu.

Ăn xoài mức độ vừa phải không làm tăng mạnh đường huyết. Ảnh: Ban Mai

Ăn bao nhiêu xoài là an toàn?

Dù là loại trái cây bổ dưỡng, xoài vẫn cần được ăn với lượng phù hợp, đặc biệt ở người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết. Ăn quá nhiều xoài có thể khiến lượng đường trong máu tăng đáng kể.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, 165g xoài cắt lát chứa khoảng 24,8g carbohydrate. Nhu cầu carbohydrate ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào khả năng kiểm soát đường huyết và chế độ ăn đang áp dụng. Với những người theo chế độ ăn ít carb, việc giảm khẩu phần xoài, chẳng hạn ăn khoảng 80g thay vì 165g, có thể kiểm soát lượng carb tốt hơn.

Các chuyên gia đưa ra một số cách ăn xoài tránh tăng đường huyết:

- Kết hợp xoài với thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp hcó thể làm chậm hấp thu đường và giảm tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

- Ăn đúng khẩu phần khuyến nghị giảm tác động đến đường huyết và giữ tải lượng đường huyết ở mức thấp.

- Hạn chế xoài sấy và nước ép xoài vì các sản phẩm này có thể tác động mạnh hơn đến đường huyết.

- Thêm xoài vào các bữa ăn hoặc bữa phụ có đủ protein, chất xơ và chất béo lành mạnh cũng giảm ảnh hưởng lên lượng đường trong máu.

Ai cần thận trọng khi ăn xoài

Xoài nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người kể cả bệnh nhân tiểu đường nếu ăn điều độ. Tuy nhiên, những người kiểm soát đường huyết kém, phụ thuộc insulin hoặc đang theo chế độ ăn rất ít carb cần thận trọng hơn với các thực phẩm giàu carbohydrate như xoài.

Nếu không chắc xoài phù hợp với chế độ ăn của mình hay không, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp.