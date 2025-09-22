Tôi bị thoái hóa khớp gối, đau mỏi cổ vai gáy và được khuyên ăn nhiều đậu bắp để tốt cho khớp. Chuyên gia tư vấn giúp tôi cách ăn thực phẩm này và tôi có cần uống thuốc nữa không? Xin cảm ơn! (Hoàng Thị Vân - 45 tuổi, Bắc Ninh).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong tự nhiên, đậu bắp (còn gọi là thảo cà phê) là loại rau dân dã nhưng quý giá dưới góc nhìn y học cổ truyền và khoa học hiện đại. Đây là "siêu thực phẩm" giúp bôi trơn khớp, dưỡng gân cốt, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà bà con có thể dễ dàng sử dụng hằng ngày.

Trong y học hiện đại, 100g đậu bắp có chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào gồm: 7mg natri, 299mg kali, 3,2g chất xơ, 1,9g đạm, sắt, vitamin C, magie, vitamin B6 và các khoáng chất… Đồng thời, đậu bắp chỉ chứa 33 calo rất thấp, không chứa cholesterol hay chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể.

Theo Đông y, đậu bắp vị ngọt, tính mát, vào kinh thận và vị, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, dưỡng âm, làm mềm gân cốt. Người xưa thường dùng để "dưỡng can thận, kiện cân cốt", đặc biệt hữu ích cho người đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Khoa học hiện đại chứng minh, đậu bắp giàu chất nhầy polysaccharid, giống như dịch khớp tự nhiên, giúp khớp vận động linh hoạt, giảm ma sát và viêm.

Đậu bắp tốt cho sức khỏe. Ảnh: Vân Anh.

Ba lý do đậu bắp được coi là "siêu thực phẩm bôi trơn khớp"

1. Đậu bắp chứa nhiều chất nhầy tự nhiên giàu polysaccharid, bổ sung "dầu bôi trơn" cho khớp, giảm đau mỏi. Chất nhầy này còn chứa vitamin K, folate rất tốt cho xương khớp và ngăn ngừa, phòng chống bệnh loãng xương.

2. Quan niệm của Đông y cho rằng can chủ gân, thận chủ cốt; đậu bắp thanh mát, bổ dưỡng, nuôi dưỡng gân cốt từ gốc.

3. Ngoài ra, thành phần flavonoid, vitamin C, saponin trong loại quả này ức chế viêm, làm chậm thoái hóa khớp. Vitamin C và chất chống oxy hóa trong đậu bắp có khả năng làm giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn và các vấn đề về đường hô hấp.

Một số cách chế biến có thể kết hợp đậu bắp vào bữa ăn

Bạn có thể dùng đậu bắp làm thực phẩm hằng ngày, món ăn lành tính, không tác dụng phụ, dùng lâu dài để phòng bệnh.

Canh đậu bắp nấu tôm là món ăn thanh ngọt, bổ dưỡng cho khớp, dễ nấu.

Đậu bắp luộc giữ nguyên chất nhầy và dinh dưỡng của thực phẩm. Để món ăn thêm ngon, bạn chấm xì dầu hoặc muối vừng, ăn hằng ngày.

Cắt lát đậu bắp, ngâm nước qua đêm, sáng uống nước này để lấy "dầu bôi trơn tự nhiên" cho khớp.

Tuy đậu bắp quý nhưng bạn bị xương khớp và được bác sĩ kê đơn thuốc vẫn cần uống đúng đơn. Thực phẩm không thay thế thuốc. Với người bệnh khớp nặng, món ăn này chỉ hỗ trợ. Điều cốt lõi là lối sống lành mạnh như vận động điều độ, ăn uống cân bằng, giữ cân nặng, kết hợp trị liệu nếu cần.