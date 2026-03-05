Huyết áp là một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, gần 30% dân số thế giới đang sống chung với tình trạng huyết áp cao. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đồ uống hằng ngày có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp hay không. Trong đó, trà đen là một lựa chọn được quan tâm.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết trà đen có thể cải thiện chức năng não và bảo vệ cơ thể trước tiểu đường type 2, ung thư và bệnh tim. Một nghiên cứu còn ghi nhận rằng uống 2 tách trà đen mỗi ngày có thể làm giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Một trong những cơ chế được cho là liên quan đến khả năng hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Các loại trà thường có tác dụng nhất định với sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Theo Eating Well, các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 3 cách chính mà trà đen có thể tác động đến huyết áp.

Cải thiện sức khỏe mạch máu

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đăng trên BMC Public Health, uống trà đen thường xuyên có thể làm giảm huyết áp tâm thu. Việc duy trì chỉ số này trong ngưỡng lý tưởng có ý nghĩa quan trọng trong giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Các polyphenol trong trà đen, cũng có mặt trong trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt, cải thiện chức năng của các tế bào nội mô lót thành mạch máu. Ngoài ra, polyphenol còn giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL “xấu”, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch - tình trạng cholesterol tích tụ làm dày và cứng thành động mạch.

Chống viêm

Viêm là một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có tăng huyết áp. Nghiên cứu cho thấy trà đen có thể làm giảm nồng độ protein C phản ứng - một dấu ấn viêm trong máu. Các chuyên gia cho rằng catechin, một nhóm polyphenol trong trà đen, có thể đóng vai trò quan trọng trong tác dụng chống viêm này.

Giảm nguy cơ huyết áp cao

Dù caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời, các hợp chất có lợi trong trà đen dường như duy trì huyết áp ổn định về lâu dài. Ngoài polyphenol, trà đen còn có thể ức chế quá trình sản xuất renin - một enzyme đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng huyết áp.

Để tối đa hóa lợi ích, các chuyên gia khuyến nghị bạn uống trà đen nguyên chất. Nghiên cứu cho thấy protein trong sữa có thể làm giảm khả năng hấp thu polyphenol của trà.

Có nên uống trà đen mỗi ngày?

Về mức độ an toàn, các chuyên gia đồng thuận rằng uống trà đen mỗi ngày là an toàn và có thể có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, một tách trà đen 240ml chứa khoảng 50mg caffeine. Nếu bạn nhạy cảm với caffeine hoặc gặp khó khăn khi ngủ, nên cân nhắc lượng tiêu thụ. Trà đen cũng chứa tannin - hợp chất có thể cản trở hấp thu sắt. Điều này thường không đáng lo với người khỏe mạnh nhưng những người có mức sắt thấp nên uống trà giữa các bữa ăn.

Cuối cùng, cách uống trà cũng rất quan trọng. Thêm đường hoặc kem có thể làm giảm lợi ích tốt cho tim mạch.