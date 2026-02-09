Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1,4 tỷ người trên toàn cầu đang sống chung với tăng huyết áp vào năm 2024, tuy nhiên chỉ hơn 1/5 trong số đó kiểm soát được bệnh, thông qua dùng thuốc hoặc điều chỉnh các yếu tố nguy cơ. Thực tế này cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tìm kiếm và duy trì những thói quen sống lành mạnh nhằm hỗ trợ kiểm soát huyết áp, trong đó có uống nước chanh.

Giúp giảm huyết áp

Uống nước chanh tươi đều đặn có thể giúp làm giảm huyết áp theo thời gian. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chanh chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như vitamin C, axit citric và kali. Những hợp chất này góp phần hỗ trợ chức năng tim mạch và giúp mạch máu giãn ra. Khi đó, áp lực tác động lên thành mạch giảm, làm hạ huyết áp và hạn chế nguy cơ tổn thương mạch máu.

Nước chanh có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng cũng không nên uống quá nhiều. Ảnh: Saturn

Cải thiện tình trạng đủ nước cho cơ thể

Uống nước chanh trong ngày duy trì đủ nước cho cơ thể - yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và việc kiểm soát huyết áp. Cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ hỗ trợ lưu thông máu hiệu quả hơn và góp phần duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, đủ nước còn duy trì cân nặng hợp lý, một yếu tố có lợi cho tim mạch.

Theo Verywellhealth, nghiên cứu cho thấy những người bị mất nước mạn tính có nguy cơ cao mắc tăng huyết áp. Do đó, việc bổ sung nước đầy đủ, trong đó có nước chanh, có thể giảm bớt một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý này.

Giảm nhu cầu sử dụng caffeine

Một số nghiên cứu cho thấy uống nước chanh có thể cải thiện mức năng lượng và tâm trạng. Mất nước làm tăng nguy cơ mệt mỏi và trầm cảm trong khi mùi chanh được ghi nhận có thể tăng cảm giác tỉnh táo.

Đối với những người có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, việc thay thế cà phê buổi sáng bằng nước nóng pha vài giọt cốt chanh có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Caffeine trong cà phê có thể làm tăng huyết áp, trong khi giảm lượng caffeine và tăng cường uống nước chanh có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Ngoài nước chanh, nhiều thực phẩm và đồ uống khác như hạt chia, trà xanh, nước ép củ dền hay nghệ cũng được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Những người không nên hoặc cần thận trọng khi uống nước chanh gồm người bị viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản do axit trong chanh có thể làm tăng kích ứng và đau rát. Người có men răng yếu, sâu răng nên hạn chế vì axit citric dễ làm mòn men răng. Người bị bệnh thận hoặc đang phải hạn chế kali cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên. Ngoài ra, uống nước chanh khi bụng đói cũng không phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.