Chuyên gia về tuổi thọ Dan Buettner đã dành hàng chục năm để nghiên cứu các vùng trường thọ - những khu vực có tỷ lệ người sống thọ trên 100 tuổi cao nhất thế giới. Ông cũng là tác giả best-seller của New York Times.

Ông Buettner thường xuyên chia sẻ về chế độ ăn uống cá nhân cũng như những thay đổi lối sống mà ông áp dụng hằng ngày dựa trên các nghiên cứu của mình.

“Tôi đã dành hơn 20 năm nghiên cứu chế độ ăn của những người sống thọ nhất thế giới. Điều tôi luôn thấy nhất quán là những người sống lâu và khỏe mạnh nhất chủ yếu ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Họ ăn rất ít hoặc không ăn thịt”, chuyên gia Buettner nói.

Người dân vùng trường thọ ăn nhiều các loại thực vật bao gồm đậu. Ảnh: Hồng Liên

Vị chuyên gia người Mỹ cũng giới thiệu một “siêu thực phẩm” mà ông thường xuyên ăn. Khi được hỏi những thứ luôn có trong tủ lạnh của mình, tác giả trả lời: “Gần như lúc nào bạn cũng sẽ thấy trong tủ lạnh nhà tôi có các loại đậu - đậu đen, đậu lăng hoặc đậu gà - bởi thực phẩm này là nền tảng của mọi chế độ ăn ở các vùng trường thọ”.

Ông nói thêm: “Tôi luôn giữ sẵn nhiều loại rau tươi, rau lá xanh và các loại thảo mộc để có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn. Tôi cũng có bánh mì men tự nhiên (sourdough), một ít hạt cùng một chai dầu ô liu chất lượng”.

Từ lâu, các loại đậu đã là thành phần phổ biến trong bữa ăn của những người tìm kiếm một chế độ ăn lành mạnh giúp no lâu hơn. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), đậu là nguồn cung cấp chất xơ và protein rất tốt.

Trung tâm Y khoa Cleveland Clinic (Mỹ) thậm chí còn gọi đậu là “kho dinh dưỡng” và một “siêu thực phẩm”. Trung tâm này giải thích: “Ăn đậu có thể giúp giảm cholesterol, duy trì mức đường huyết khỏe mạnh, chống ung thư, tăng cường sức khỏe tiêu hóa và thậm chí hỗ trợ kiểm soát cân nặng”.

NHS nhấn mạnh rằng một chế độ ăn lành mạnh cần sự cân bằng. Điều quan trọng là ăn đa dạng thực phẩm và với tỷ lệ phù hợp:

- Ăn ít nhất năm khẩu phần trái cây và rau củ đa dạng mỗi ngày.

- Xây dựng bữa ăn dựa trên các thực phẩm giàu tinh bột và chất xơ.

- Dùng một lượng vừa phải sữa hoặc các sản phẩm thay thế sữa.

- Ăn một số thực phẩm giàu protein như đậu, các loại hạt, cá, trứng, thịt và các nguồn protein khác.

- Chọn dầu và chất béo không bão hòa, sử dụng với lượng nhỏ.

- Uống đủ nước.