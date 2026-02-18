Trong các hành trình du xuân dài ngày, đặc biệt khi chở người già và trẻ nhỏ, điều hòa hoạt động kém hoặc nội thất có mùi hôi khó chịu có thể sẽ khiến chuyến đi mất vui ngay từ những cây số đầu tiên. Thực tế, rất nhiều trường hợp say xe, đau đầu, mệt mỏi không đến từ đường xóc hay ăn uống, mà bắt nguồn từ chính hệ thống điều hòa bẩn và khoang lái ngột ngạt.

Nội thất có mùi hôi khó chịu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người ngồi trong xe. Ảnh: Griffins Auto Repair

Theo các chuyên gia chăm sóc và bảo dưỡng ô tô, chỉ cần dành khoảng 15 phút, người dùng có thể làm sạch bầu không khí trong xe nếu thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây.

Vệ sinh hoặc thay thế lọc gió điều hòa

Lọc gió điều hòa được ví như "lá phổi" của chiếc xe, nhưng lại thường bị nhiều người bỏ quên cho đến khi mùi hôi xuất hiện. Lọc gió bị bẩn không chỉ làm gió yếu, khiến khả năng làm mát của hệ thống điều hòa ô tô bị giảm mà còn là ổ chứa vi khuẩn, nấm mốc gây mùi chua, mùi ẩm rất khó chịu.

Vị trí đặt lọc gió điều hòa của phần lớn xe phổ thông thường nằm ở phía sau hộc đồ ghế phụ. Chỉ cần mở hộc đồ này, tháo nhẹ hai chốt nhựa là có thể rút khay lọc ra ngoài, không cần dụng cụ chuyên dụng hay kỹ năng phức tạp.

Lọc gió điều hòa thường được bố trí ở phía sau hốc đựng đồ bên ghế phụ. Ảnh: ĐGX

Khi vệ sinh, chỉ nên gõ nhẹ tấm lọc xuống nền đất để bụi rơi ra. Tuyệt đối không giặt nước hoặc xịt khí nén mạnh vì sẽ làm rách màng lọc, giảm hiệu quả lọc bụi mịn. Nếu thấy tấm lọc đã chuyển màu đen kịt, ẩm mốc hoặc rách, hãy thay mới ngay.

Giá lọc gió chính hãng hoặc hàng OEM khá rẻ, chỉ từ 150.000-400.000 đồng, nhưng đổi lại là luồng không khí sạch và cảm giác dễ chịu suốt chuyến đi.

Xử lý mùi hôi từ gốc, đừng trông chờ vào nước hoa xe

Sai lầm phổ biến của nhiều chủ xe là dùng nước hoa kẹp cửa gió để “đè” mùi hôi. Tuy nhiên, cách làm này không giải quyết vấn đề, thậm chí còn tạo ra mùi hỗn hợp khó chịu hơn nếu nội thất chưa sạch.

Vệ sinh cửa gió điều hòa bằng cọ mềm hoặc bàn chải nhỏ, kết hợp khăn ẩm lau sạch bề mặt táp-lô. Ảnh: Bigsmobile

Trước hết, hãy dọn sạch rác và hút bụi kỹ toàn bộ khoang xe. Các hốc cửa, khe ghế, gầm thảm sàn thường là nơi tích tụ vụn bánh kẹo, vỏ trái cây hay đồ ăn nhanh. Khi xe đóng kín dưới trời nắng, đây chính là nguồn phát tán mùi hôi nhanh nhất.

Tiếp theo, vệ sinh cửa gió điều hòa bằng cọ mềm hoặc bàn chải nhỏ, kết hợp khăn ẩm lau sạch bề mặt táp-lô. Cuối cùng, nếu xe có mùi ẩm mốc, hãy tranh thủ ngày nắng, mở toàn bộ cửa xe khoảng 30 phút.

Trường hợp cần xử lý nhanh, bật chế độ sưởi ở mức cao nhất, lấy gió ngoài trong khoảng 10 phút để làm khô đường ống dẫn khí. Cách này rất hiệu quả nhưng ít người để ý.

Khử mùi bằng nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho cả gia đình

Với trẻ nhỏ và người nhạy cảm, các phương pháp khử mùi tự nhiên luôn là lựa chọn đáng tin cậy hơn hóa chất có mùi nồng nặc.

Sử dụng khử mùi bằng nguyên liệu tự nhiên là cách tốt nhất để giảm cảm giác say xe rõ rệt. Ảnh minh họa

Đặt một túi hạt cà phê rang hoặc túi than hoạt tính dưới gầm ghế sẽ có tác dụng hút ẩm, hấp thụ mùi rất tốt. Ngoài ra, một quả dứa chín hoặc bó lá nếp để phía sau xe cũng sẽ tỏa hương dịu nhẹ, át mùi da, nhựa và mùi xăng dầu, giúp giảm cảm giác say xe rõ rệt.

Rõ ràng việc chăm sóc xe không phải lúc nào cũng cần đến sự cầu kỳ hay tốn kém. Chỉ với khoảng 15 phút chuẩn bị đúng cách, chiếc ô tô sẽ nhanh chóng có được không gian bên trong sạch thoáng, dễ chịu, giúp cả gia đình tận hưởng trọn vẹn những chuyến du xuân đầu năm một cách an toàn và khỏe khoắn.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!