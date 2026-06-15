Từ cơn đau lưng tới ung thư

Danh Thị Lan Oanh (sinh năm 1995, sống ở Cần Thơ) đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Tháng 4/2024, từ những cơn đau cột sống kéo dài hơn nửa tháng, cô quyết định đi khám và chụp MRI. Ban đầu, Oanh nghĩ mình bị thoát vị đĩa đệm.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên tục kiểm tra, làm xét nghiệm tại bệnh viện, Oanh nhận kết quả ung thư vú giai đoạn 4, đã di căn hủy xương.

Bác sĩ cho biết thời gian sống của cô tiên lượng khoảng 5 năm, phần còn lại phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần và khả năng đáp ứng điều trị. Đồng thời, việc phải ức chế buồng trứng đồng nghĩa với việc cô gần như mất đi cơ hội làm mẹ trong tương lai.

Bệnh nhân Danh Thị Lan Oanh trong những ngày điều trị ung thư. Ảnh: NVCC.

"Khoảnh khắc ấy, bầu trời như sụp đổ, đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể tiếp tục gục ngã. Chồng tôi chọn chữa trị thay vì sinh con như trước đó", Oanh kể.

Nhìn lại hành trình của mình, Oanh vẫn không khỏi tiếc nuối. Một năm trước khi phát hiện bệnh, cô từng sờ thấy khối u ở ngực. Kết quả sinh thiết khi đó là lành tính nên cô phần nào yên tâm. Sau đó, vì chủ quan, cô không tái khám suốt 8 tháng. Đến khi cô phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Oanh thừa nhận bản thân từng có lối sống thiếu lành mạnh như thường xuyên thức khuya đến 1-2h, uống trà sữa mỗi ngày, thích đồ nướng và ít quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe.

"Tôi từng quá nuông chiều bản thân. Đến hôm nay, dù có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian", cô nói trong tiếc nuối và day dứt.

Khi mái tóc không còn là điều quan trọng nhất

Oanh được chỉ định hóa trị toàn thân, truyền thuốc định kỳ 21 ngày một lần và điều trị hỗ trợ xương. Ngày bước vào đợt hóa trị đầu tiên, cô tiếp tục phải đối diện với một mất mát khác: Mái tóc sẽ rụng hết.

"Là phụ nữ, mái tóc luôn là một phần đẹp đẽ nhất. Nhưng khi đã buông được điều đó, tôi nhận ra mình không còn gì phải nuối tiếc nữa", cô nói.

Thay vì khóc than, Oanh chọn cách đối diện với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan. Bởi theo cô, điều quan trọng nhất lúc này không phải là những gì đã mất mà là những gì vẫn còn ở lại.

Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, điều khiến Oanh biết ơn nhất chính là sự đồng hành của chồng. Những ngày cô đau đớn, không thể tự chăm sóc bản thân, những lần hóa trị khiến cơ thể kiệt quệ hay những khoảnh khắc cô cận kề ranh giới sinh tử, anh vẫn luôn ở bên.

Oanh cảm thấy mình may mắn khi chồng luôn động viên, đồng hành. Ảnh: NVCC.

"Với bệnh nhân ung thư, điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật mà là phải đối diện với nó một mình. Sự yêu thương và kiên trì của người bạn đời trở thành điểm tựa giúp tôi có thêm động lực bước tiếp trong những giai đoạn khó khăn nhất" - người vợ trẻ chia sẻ.

Chỉ mong sống hòa bình với bệnh

Hai năm qua, Oanh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cô chia sẻ không phải lúc nào mình cũng mạnh mẽ. Có những giai đoạn bệnh tiến triển khiến cô phải ngồi xe lăn, cơ thể suy kiệt và gần như mất khả năng vận động bình thường.

Những cơn đau xương kéo dài khiến cô nhiều đêm không thể ngủ, sốt cao tới 40 độ. Việc đi, đứng, ngồi hay nằm đều trở nên khó khăn. Thậm chí có lúc, cô cầm đôi đũa ăn cơm cũng không nổi.

"Tôi khóc không phải vì tiêu cực. Tôi khóc vì đau. Giống như một đứa trẻ bị đau quá sẽ bật khóc. Khóc để thấy nhẹ lòng hơn", Oanh chia sẻ.

Oanh hy vọng phụ nữ quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Ảnh: NVCC.

Có lúc cô nghĩ mình không thể vượt qua được nữa. Nhưng rồi sau mỗi lần gục ngã, cô lại tự nhủ: Không sao cả, rồi sẽ ổn thôi. Khi trở thành bệnh nhân ung thư, Oanh nói rằng cô không còn đặt nặng hai chữ "khỏi bệnh".

Thay vào đó là hai chữ "hòa bình" với bệnh tật, không đau đớn, bình an mỗi ngày đã là điều khiến cô mãn nguyện.

Bệnh tật khiến cô thay đổi rất nhiều. Từ một người sôi nổi, náo nhiệt, cô trở nên điềm tĩnh hơn, biết trân trọng từng phút giây được sống. Mỗi ngày trôi qua đều trở nên quý giá bởi cô hiểu rằng không ai biết tương lai sẽ ra sao.

Điều khiến Oanh hạnh phúc nhất hiện nay không phải những điều lớn lao, đó là khi cô có thể tự đi lại từng bước nhỏ, tự ngồi xuống, tự nằm nghỉ mà không cần người hỗ trợ. Đó là khi vẫn còn người thân bên cạnh, còn một mái nhà để trở về, còn những người bạn luôn hỏi han động viên. Mỗi tháng một lần, Oanh lên TPHCM để truyền thuốc sinh học.

Chia sẻ với chúng tôi, Oanh tâm sự: "Tôi không biết mình sẽ giữ được sức khỏe như này bao lâu nhưng ít nhất hôm nay tôi vẫn làm được những điều mà trước đây tưởng chừng không thể".

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