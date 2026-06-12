Ngày 12/6, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu một bệnh nhân 68 tuổi, mắc ung thư phổi cùng nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp và đái tháo đường. Thay vì điều trị theo chỉ định của bác sĩ, người này quyết định nhịn ăn kéo dài và chỉ uống nước kiềm với hy vọng cải thiện tình trạng bệnh.

Sau 2 ngày thực hiện phương pháp này, người bệnh xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi nhiều, sốt, khó thở và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy tình trạng bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn điện giải và nhiều chỉ số sinh hóa bất thường.

Đây là biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng trong thời gian dài, đặc biệt ở những người mắc ung thư hoặc có bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp.

Bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Khi thiếu hụt dinh dưỡng, cơ thể buộc phải huy động các nguồn dự trữ để duy trì hoạt động sống, dẫn đến mất cân bằng chuyển hóa, rối loạn điện giải và làm tăng nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan.

Các bác sĩ của bệnh viện khuyến cáo đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh nước kiềm có khả năng điều trị hoặc tiêu diệt tế bào ung thư. Tương tự, các chế độ nhịn ăn cực đoan không phải là phương pháp điều trị ung thư được y học hiện đại khuyến cáo.

Đối với người bệnh ung thư, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thể trạng, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ quá trình điều trị. Việc tự ý loại bỏ các nhóm thực phẩm hoặc áp dụng những chế độ ăn uống khắc nghiệt có thể làm gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng, giảm hiệu quả điều trị và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Người bệnh ung thư cần tuân thủ phác đồ điều trị, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và lựa chọn các phương pháp điều trị có cơ sở khoa học. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

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