Trong buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 6/10, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã thông tin về đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên cả nước.

Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục C04 cho biết, thời gian qua, công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Phú Thọ, Đồng Nai... đã tập trung đánh mạnh vào cả "nguồn cung" lẫn "nguồn cầu", nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn.

Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Đình Hiếu

Phó Cục trưởng Cục C04 thông tin thêm, các địa điểm trên thường được biết đến là nơi các nhóm tội phạm ma túy lợi dụng để tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất cấm.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, đối với địa bàn huyện Đan Phượng cũ (TP Hà Nội), trong tháng 6 vừa qua, C04 đã trực tiếp xử lý 3 cơ sở kinh doanh có điều kiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, đã khởi tố 88 bị can với các tội danh về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, có 2 đối tượng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là những cán bộ cấp xã liên quan đến việc tổ chức, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng tại tụ điểm này.

"Công an TP Hà Nội đã khởi tố 88 người trong vụ án này và đang tiếp tục điều tra. Đây là minh chứng cho sự kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng chức năng trong xử lý tội phạm", Đại tá Hoàng Quốc Việt nhấn mạnh.