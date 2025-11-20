Ngày 20/11, Công an TPHCM đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong trong tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn vào tối 19/11.

Xe cứu thương túc trực trước tiệm spa. Ảnh: HT

Khoảng 20h30, người dân trên đường Lê Thánh Tôn nghe tiếng huyên náo từ một tiệm spa. Khi chạy đến, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Dù được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân vẫn tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đến hơn 21h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để giám định pháp y.

Theo người dân, nạn nhân tử vong là khách đến sử dụng dịch vụ tại tiệm. Sau vụ việc, tiệm spa tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.