Ngày 19/11, Công an xã Ninh Gia cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xác minh cái chết của một người đàn ông chưa rõ danh tính tại khu vực vườn cà phê trên địa bàn.

Công an xã Ninh Gia phát thông báo tìm danh tính nạn nhân. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong vườn cà phê thuộc thôn Thiện Chí, xã Ninh Gia. Khu vực phát hiện thi thể là phần đất canh tác của một hộ dân.

Nạn nhân là nam giới, khoảng hơn 30 tuổi, cao khoảng 1m60, thể trạng gầy, da đen, tóc xoăn. Trên ngực trái có xăm chữ “1888”. Thời điểm người dân phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo và không mang dép.

Cơ quan chức năng đề nghị ai có thông tin liên quan hoặc nhận diện được nạn nhân có đặc điểm như trên, liên hệ Công an xã Ninh Gia để phối hợp giải quyết.