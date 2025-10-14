Khoảng 7h sáng 14/10, nhiều người dân trên đường Đỗ Mười (phường Tam Bình) nghe một tiếng động mạnh. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một bé gái đã tử vong sau vụ va chạm giữa xe container và một xe máy.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, xe container đang di chuyển theo hướng từ cầu Đồng Nai về chợ đầu mối. Khi đến khu vực trước cổng chợ, xe này đã va chạm với xe máy do người cha điều khiển, chở con gái ngồi sau đang trên đường tới trường.

Hiện trường vụ tai nạn gây kẹt xe trên tuyến đường Đỗ Mười. Ảnh: HC.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy nằm trong làn đường dành cho ô tô. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến giao thông trên đường Đỗ Mười ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.