Theo Cục CSGT (Bộ Công an), đợt cao điểm này tập trung siết chặt quy trình kiểm tra trước khi phương tiện tiến vào đường cao tốc. Thời gian thực hiện tổng kiểm soát bắt đầu từ 12h ngày 10/12 đến khi có mệnh lệnh kết thúc.

Nội dung kiểm tra gồm: Số lượng khách thực tế so với xuất bến; tính pháp lý của hợp đồng vận tải; tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra cồn, ma túy và giấy phép lái xe của tài xế. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình, chạy sai tuyến, chở quá số người quy định ngay từ đầu nguồn.

Về xử lý vi phạm, Cục CSGT sẽ lập biên bản các lỗi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Các vi phạm về quy định kinh doanh vận tải hành khách sẽ được bàn giao cho ngành Xây dựng xử lý theo quy chế phối hợp.

Thống kê 11 tháng năm 2025, tai nạn liên quan đến xe khách chiếm 5,79% tổng số vụ, dù loại phương tiện này chỉ chiếm 0,4% tổng lượng xe cơ giới.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra sáng 9/12, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong. Danh sách gồm: bà Trần Thị Vinh (SN 1974), chị Lê Thị Đông (SN 1988), bà Hoàng Thị Vóc (SN 1949) và anh Vương Văn Tỉnh (SN 1988), cùng trú tại Ninh Bình.

Về diễn biến vụ việc, lúc 4h10 tại Km71+200 (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29B-081.62 va chạm với xe đầu kéo 15C-360.35.

Xe khách do tài xế Phạm Văn Kiều điều khiển, chở 12 người trong một gia đình từ Lâm Đồng về Ninh Bình sau đám cưới. Cú tông mạnh xảy ra khi hành khách đang ngủ khiến xe biến dạng, nhiều người mắc kẹt trong khoang xe.