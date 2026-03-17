Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các gian hàng trò chơi trong hội chợ Hương Trầm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác của bà Võ Phi Hồng (ngụ tại phường Thanh Điền, Tây Ninh) về việc gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ có dấu hiệu lừa đảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã sắp đặt kết quả bốc thăm, khiến người chơi không thể trúng thưởng để chiếm đoạt tiền.

Cầm đầu đường dây này là Trần Phước Văn (36 tuổi) và Mai Thị Nữ (36 tuổi), những người có kinh nghiệm quản lý các gian hàng trò chơi tại hội chợ. Các đối tượng đã thuê mặt bằng tại hai địa điểm thuộc hội chợ Hương Trầm ở xã Tân Biên và phường Tân Ninh, sau đó dàn dựng trò chơi bốc thăm trúng thưởng.

Thủ đoạn của nhóm này là tạo ra các lá thăm không có số trúng thưởng, đồng thời sử dụng chiêu trò "tích điểm đổi Iphone" để lôi kéo người chơi tiếp tục nộp tiền với hy vọng trúng giải lớn.

Lợi nhuận thu được từ mỗi ngày hoạt động được chia cho các thành viên trong nhóm, trong đó có cả những người giúp sức dụ dỗ người chơi.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, 19 đối tượng đã bị bắt tạm giam, riêng Phạm Thị Yến (do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của ông Võ Văn Tẻo - chủ hội chợ Hương Trầm - trong việc cho thuê mặt bằng để nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp.