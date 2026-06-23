Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 16h05 ngày 23/6, tại cầu thang nhà lô 45 khu tái định cư Tam Kỳ, phường An Biên, người dân phát hiện L.Q.H. (SN 1997, đăng ký thường trú tại phường An Biên) đang dùng dao tự tử. Bên cạnh L.Q.H. có thi thể chị Đ.T.H. (SN 2005, trú phường Hải An).

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công an phường An Biên đã đưa L.Q.H. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CTV

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: CTV

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, chị Đ.T.H. là nhân viên của cửa hàng nội thất ở khu vực xảy ra vụ việc. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể chị Đ.T.H. có nhiều thương tích. Dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường An Biên cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.