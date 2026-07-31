Ngày 31/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh vụ đánh nhau xảy ra tại một quán nhậu vào đêm 30/7.

Cảnh nam thanh niên cầm hung khí xô xát. Ảnh: Cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm người ngồi ở hai bàn ăn khác nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên đã lao vào xô xát.

"Chúng tôi cũng đã xác định được nhóm đối tượng liên quan và đang truy tìm, mời đến làm việc", chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại quán nhậu phường Vĩnh Hưng.

Theo nội dung đoạn clip, hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí, ghế nhựa, bát, đũa để truy đuổi, khiến quán ăn náo loạn.