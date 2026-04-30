Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11h30 ngày 15/4 tại xã Cư Pơng, khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Chiếc xe máy có dung tích động cơ gấp 3 lần so với nguyên bản. Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe máy này mang nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đen - bạc, BKS: 47AB-325.78.

Các dãy số bao gồm RPENCBVPENA051785 đóng ở khung xe và VDEJQ139FMBF051785 đóng ở thân máy được xác định là hai dãy số nguyên thủy của xe.

Dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm³. Trong khi đó, mẫu xe gắn máy nhãn hiệu ESPERO tương tự khi xuất xưởng là dòng xe có động cơ bốn thì, dung tích xi-lanh là 49,5 cm³ (thường gọi là xe 50cc).

Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện thường là "đôn dên" kết hợp với "xoáy nòng" để mở rộng đường kính xi-lanh và lắp piston lớn hơn.

Đại tá Võ Duy Tuấn công bố quyết định khởi tố nguyên Thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15/4, ông Nguyễn Quang Hoàng - nguyên cán bộ Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk, tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Pơng Drang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện anh Võ Đình Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy mang BKS: 47AB-325.78 đi ngang qua.

Nghi ngờ anh Q. vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau anh Q.

Khi đến Km 198+200m Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, anh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái.

Khi phát hiện anh Q. bị tai nạn giao thông, ông Hoàng không đến vị trí nơi anh Q. bị nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Q. tử vong khi đang cấp cứu chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện ông Hoàng đã bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".