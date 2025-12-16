Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h hôm nay (16/12), một nhóm học sinh độ tuổi 15 (gồm cả nam và nữ) đến chơi tại khu vực rạch Bến Bà Mai, đoạn gần đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh.

Khu vực rạch Bến Bà Mai, nơi xảy ra vụ 2 nam sinh bị đuối nước, tử vong thương tâm. Ảnh: NT

Trong lúc vui chơi, một nam sinh không may trượt chân ngã xuống nước và chới với. Thấy bạn gặp nạn, một nam sinh khác lập tức nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do nước lớn và dòng chảy mạnh, cả hai em bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM nhanh chóng huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác lặn tìm.

Đến 18h30 cùng ngày, thi thể hai em đã được phát hiện cách hiện trường không xa.