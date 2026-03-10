Ngày 10/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lưu Minh Kh. (SN 2011, ở Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Đau lòng thay, nạn nhân là cậu bạn học cùng tuổi với bị cáo.

Theo cáo buộc, cháu Vũ Minh K. (SN 2011) và bị cáo Kh. là bạn học cùng trường THCS. Chiều 25/10/2025, khi Kh. đang ở nhà thì K. nhắn tin rủ đi chơi. Do Kh. không đi được nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn và hẹn gặp nhau tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nội Bài để giải quyết.

Khoảng 20h cùng ngày, Kh. lấy xe máy của mẹ, trong cốp xe có sẵn một con dao, rồi điều khiển xe đến điểm hẹn gặp K.

Tại đây, Kh. xuống xe, mở cốp lấy dao đi tới chỗ K. đang đứng. Hai bên tiếp tục mắng chửi, xô xát. Trong lúc xô xát, Kh. dùng dao đâm K. nhiều nhát vào tay và lưng. Bị thương, K. bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống.

Sau khi gây án, Kh. cất dao vào cốp xe rồi điều khiển xe về nhà. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến khoảng 22h cùng ngày đã tử vong do mất máu cấp...

Ngày 26/10, bị cáo Lưu Minh Kh. đến Công an xã Nội Bài đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tạm giữ, tạm giam để điều tra về tội Giết người.

Chiều 10/3, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.