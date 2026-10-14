Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc một người cầm micro của quán karaoke khi ra về. Nhóm khách cùng chủ quán và nhân viên chửi bới, rượt đuổi rồi lao vào ẩu đả giữa đường phố Hà Nội.

Liên quan vụ nhóm nam nữ hỗn chiến giữa đường ở Hà Nội, ngày 14/10, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 6 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 người gồm: Hồ Huy Hào (SN 1995, trú tỉnh Hà Tĩnh), Phan Mạnh Hùng (SN 1990), Trần Văn Toản (SN 2000), Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, cùng trú tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Hải Dương (SN 1996, trú tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1962, trú TP Hà Nội).

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ cãi vã, đuổi đánh nhau tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề.

Sáng 12/10, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm người đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trên, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có 9 người liên quan. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/10, một nhóm khách đến hát tại quán karaoke Anh Tú, địa chỉ số 162 Ngọc Thụy. Sau khi ra về, Phan Mạnh Hùng đã cầm theo micro của quán.

Phát hiện mất tài sản, chủ quán Nguyễn Minh Tuấn cùng hai nhân viên là Trần Văn Toản và Nguyễn Hải Dương đuổi theo để yêu cầu trả lại. Từ đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới rồi rượt đuổi nhau trên đường phố.

Hình ảnh các đối tượng gây rối trong đêm. Ảnh cắt từ clip

Công an phường Bồ Đề đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.