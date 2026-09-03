Chiều 3/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Ea Drăng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: LT

Cũng theo vị lãnh đạo, vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày. Nạn nhân và nghi phạm sống chung như vợ chồng tại phòng trọ tại thôn 10, xã Ea Drăng.

"Bước đầu xác định nghi phạm đã dùng kéo đâm tử vong nạn nhân rồi đến công an đầu thú. Địa phương đang chờ báo cáo cụ thể về sự việc", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.