Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can Nguyễn Văn Xanh (42 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h50 ngày 14/2, tài xế Mai Tấn T. (44 tuổi, ngụ An Giang, lái xe khách hãng H.N) và tài xế Nguyễn Văn Xanh (lái xe khách hãng T.H) cùng ghé vào trạm dừng chân M.P 2 nằm trên quốc lộ 1, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn về vị trí đậu xe. Trong lúc nóng giận, ông T. lấy một cây gậy đánh golf dài gần 90cm đuổi đánh, trúng vào tay trái của Xanh.

Bực tức vì bị tấn công, Xanh lấy con dao hơn 20cm đâm nhiều nhát trúng cánh tay và ngực trái của T. Vết thương quá nặng khiến ông T. tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị vết thương thấu ngực, thủng tâm thất phải dẫn đến mất máu cấp. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hung khí gồm gậy golf và con dao gây án.