Tối 26/4, CAHN đánh bại SLNA 4-2, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH LPBank V-League 2025/26 với 51 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Thể Công Viettel tới 9 điểm. Trong chiến thắng này, tiền đạo Đình Bắc góp công với cú hat-trick. Sau 4 trận, anh ghi tới 7 bàn thắng cho đội bóng ngành công an.

HLV Polking dành những lời khen với học trò: “Các bạn đã thấy màn trình diễn của Đình Bắc. Cậu ấy chắc chắn là một viên ngọc quý. Nhưng viên ngọc này cần thời gian để mài giũa.

Đình Bắc đang có phong độ cực ấn tượng.

Tôi nói điều này từ nhiều tháng trước rằng Đình Bắc còn có thể tốt hơn rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội hình, nhưng Đình Bắc cần lặp lại những màn trình diễn như hôm nay thêm nhiều lần nữa".

Về phần mình, Đình Bắc cho biết: "Trước trận đấu này, Ban huấn luyện cũng như toàn đội đề ra là chúng tôi có 7 trận chung kết. Và đội bóng phải cố gắng từng trận, không vội nghĩ những trận sau. Chiến thắng trước SLNA chính là món quà mà CLB CAHN muốn dành tặng cho người hâm mộ luôn dõi theo và ủng hộ đội bóng".

"Như mọi người thấy, đây là cú hat-trick đầu tiên của tôi. Bản thân tôi rất vui mừng vì CAHN trao cho tôi cơ hội thực hiện quả penalty để hoàn thành cú hat-trick của mình. Tôi xin cảm ơn tất cả", Đình Bắc chốt lại.