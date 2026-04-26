Tối 24/4, thầy trò HLV Cristiano Roland trở về nước sau giải Đông Nam Á 2026 với chức vô địch.
Các cầu thủ trẻ rất hạnh phúc khi có đông đảo người hâm mộ chào đón.
U17 Việt Nam trở thành đội bóng có số lần vô địch U17 Đông Nam Á nhiều nhất trong lịch sử, với 4 lần đăng quang.
Hành trình của "Những chiến binh trẻ sao vàng" năm nay thực sự gây ấn tượng mạnh. 
Tại vòng bảng, Nguyễn Lực và các đồng đội thắng 4-0 trước Malaysia và 10-0 trước Timor Leste, còn tại bán kết các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, thắng 2-1 trước đương kim vô địch U17 Australia. 
Còn tại chung kết, U17 Việt Nam một lần nữa thắng đậm U17 Malaysia, 3-0.
Các cầu thủ U17 Việt Nam rất tiềm năng.
Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam bất bại 16 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức). Trong đó, U17 Việt Nam thắng 10 và hòa 6, ghi tới 55 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 lần. 
Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được, cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư của VFF cũng như các CLB tại Việt Nam. 
Sau giải Đông Nam Á, U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 5), với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup 2026. 