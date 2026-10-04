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Chiều 4/10, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba với Malaysia.
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Ở buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng Việt Anh đi bộ cùng bác sĩ đội tuyển. Hiện chưa rõ Đình Bắc chấn thương cụ thể ra sao, nhưng nếu anh không thể thi đấu sẽ là tổn thất rất lớn với tuyển Việt Nam.
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Tuyển Việt Nam dính bão chấn thương trước trận gặp Malaysia.
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Sau khi Xuân Son và Gia Hưng rời đội, đến lượt Hoàng Hên và Tài Lộc chấn thương, trong khi Việt Anh và Đình Bắc để ngỏ khả năng thi đấu ở trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026.
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Dù không có đủ lực lượng nhưng tuyển Việt Nam rất quyết tâm giành chiến thắng.
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Các cầu thủ có sự chuẩn bị tích cực cho trận gặp Malaysia.
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Hoàng Đức khả năng sẽ đá chính.
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HLV Kim Sang Sik có thể tính đến các phương án dự phòng như Minh Khoa, Ngọc Bảo, Đăng Khoa...
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Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 5/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Ảnh: V.A

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