Tiền đạo Đình Bắc khiến HLV Kim Sang Sik đứng ngồi không yên khi phải tập riêng với bác sĩ trước trận tranh hạng Ba giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia.
Ảnh: V.A
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Malaysia mất 2 trụ cột, nhưng Bergson và hệ thống cân bằng buộc tuyển Việt Nam phải cực kỳ tôn trọng đối thủ ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.
HLV Tan Cheng Hoe rất tự tin khi khẳng định Malaysia sẽ thắng tuyển Việt Nam trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều nguy cơ trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup với Malaysia, bởi đối thủ đã lột xác còn đội bóng của HLV Kim Sang Sik bộc lộ nhiều vấn đề.