Vòng 20 LPBank V-League được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch. Trong khi CAHN tiếp tục có chiến thắng thuyết phục (4-2 trước SLNA), thì đối thủ chính của họ trong cuộc đua vô địch là Thể Công Viettel sẩy chân.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Thể Công Viettel bất ngờ bị đội cuối bảng SHB Đà Nẵng cầm hoà 3-3. Chỉ giành được 1 điểm, đội bóng áo lính bị CAHN nới rộng khoảng cách lên 9 điểm, trong khi giải đấu còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn.

Đình Bắc và các đồng đội tiến gần tới ngôi vô địch V-League. Ảnh: S.N

Trên lý thuyết, cơ hội soán ngôi và vô địch V-League với Thể Công Viettel vẫn còn, nhưng với cục diện hiện tại, họ rất khó tạo nên cú "lội ngược dòng" ở những vòng đấu cuối.

Trong khi đó, Hà Nội FC và Ninh Bình cũng chưa hết hi vọng, nhưng để có thể vươn lên vị trí số 1, chỉ có điều thần kỳ mới xảy ra. Thực tế thì với hai đội bóng này, đua vô địch chỉ có trên lý thuyết và Hà Nội FC hay Ninh Bình đều tập trung hướng tới mục tiêu vào top 2 hoặc top 3 mùa giải năm nay.

Điều quan trọng, CAHN đang rất tự tin vào khả năng của mình. Thậm chí đoàn quân của HLV Polking có thể thắng tất cả các trận còn lại, khi gặp các đối thủ không quá mạnh và hết mục tiêu là Hải Phòng (sân khách, vòng 21), Thép Xanh Nam Định (sân nhà, vòng 22), Thanh Hoá (sân nhà, vòng 23), Hà Tĩnh (sân khách, vòng 24), Becamex TP.HCM (sân nhà, vòng 25), Thể Công Viettel (sân khách, vòng 26).

Thể Công Viettel tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch. Ảnh: S.N

Trong các đối thủ trên, Thép Xanh Nam Định được đánh giá cao nhưng hết cơ hội đua tranh, trong khi trận đấu cuối cùng gặp Thể Công Viettel có thể mọi thứ đã an bài.

Nếu giành thêm 3 chiến thắng ở vòng 21, 22 và 23, CAHN có thể vô địch sớm V-League tới 3 vòng đấu. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra khi các đối thủ của họ đang bị bỏ xa và cũng mất đi nhiều động lực để duy trì thế bám đuổi ở chặng nước rút.

Với CAHN, họ không có đối thủ khi đang đạt phong độ cực ấn tượng. Đáng chú ý, tiền đạo Đình Bắc thăng hoa với 4 trận liên tiếp đều ghi bàn (7 bàn thắng). Ở trận thắng SLNA 4-2 ở vòng 20, Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 thậm chí còn lập hat-trick.

Dù có cơ hội rất lớn đăng quang, nhưng HLV Polking và các học trò khẳng định vẫn tập trung giải quyết từng trận đấu một. Tiền đạo Đình Bắc còn cho biết, với CAHN mỗi trận đấu sắp tới được ví là chung kết.