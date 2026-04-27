U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á, với thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Sau giải Đông Nam Á, U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 5), với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup 2026. Ở giải đấu châu lục, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, và rõ ràng U17 Việt Nam sẽ gặp những thử thách lớn hơn nhiều so với giải khu vực.

Cả 3 đối thủ của U17 Việt Nam ở VCK U17 châu Á sắp tới đều từng tham dự World Cup. Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc 3 lần liên tiếp dự U17 World Cup, được đánh giá đứng đầu bảng C. Màn chạm trán U17 Hàn Quốc ở lượt đấu thứ 2 chính là thử thách cực đại với mục tiêu dự World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Với hai đối thủ còn lại, UAE rất đáng gờm. Ở VCK U17 châu Á 2025, đội bóng này hoà U17 Việt Nam 1-1, nhưng năm nay có sự thay đổi về lực lượng. Trong khi đó, U17 Yemen được đánh giá vừa sức với U17 Việt Nam, vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng (ghi 24 bàn, thủng lưới 1 bàn).

Như vậy, U17 Việt Nam cạnh tranh quyết liệt vị trí nhì bảng với U17 UAE và U17 Yemen để giành quyền vào tứ kết, cùng tấm vé dự World Cup. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng nếu có sự chuẩn bị kỹ, đoàn quân của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Trên thực tế, U17 Việt Nam có thể chơi hay hơn so với giải Đông Nam Á vừa giành Cúp vô địch. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn không hề dễ dàng, nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ tạo nên điểm khác biệt.

"Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. U17 Việt Nam tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới", chiến lược gia người Brazil nói.

Trước những đối thủ mạnh hơn, U17 Việt Nam cũng phải có nhiều chiêu hơn, nhiều phương án cho từng trận đấu cụ thể. Với U17 Hàn Quốc, Nguyễn Lực và các đồng đội gần như chắc chắn đá phòng ngự phản công, tập trung cho mặt trận phòng ngự. Còn với U17 UAE và U17 Yemen, U17 Việt Nam sẵn sàng chơi sòng phẳng.

Trong hai đối thủ trên tại bảng C, U17 Việt Nam có thể xác định đá trận "chung kết" với U17 UAE. Ở các cấp đội tuyển, bóng đá Việt Nam từng nhiều lần đánh bại đội bóng Tây Á, vì thế lần này thầy trò HLV Cristiano Roland không hề e ngại.