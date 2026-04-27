Trăm cái khó

Bài toán lực lượng của tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup chưa bao giờ rối rắm như lúc này. Khi bóng đá Việt Nam trở lại với sân chơi AFC Champions League Elite, niềm vui đi kèm với hàng loạt hệ lụy về lịch thi đấu và nhân sự.

Có thể thấy, khi bóng đá Việt Nam có suất dự Champions League Elite, đồng nghĩa các cầu thủ ở CLB CAHN vốn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam, sẽ ít có khả năng đóng góp trong hành trình tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam khó có lực lượng mạnh nhất ở ASEAN Cup 2026

Ngay cả trong kịch bản “dễ thở” hơn - đại diện Việt Nam chỉ phải đá một trận play-off vào ngày 11/8, câu chuyện cũng không đơn giản. Việc “rút – trả” cầu thủ liên tục có thể phá vỡ nhịp chuẩn bị, khiến HLV Kim Sang Sik khó xây dựng bộ khung ổn định.

Khó khăn không chỉ nằm ở con người, mà còn ở thể trạng của cầu thủ. Nguy cơ chấn thương, quá tải là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và chỉ cần một mắt xích quan trọng gặp vấn đề, toàn bộ hệ thống vận hành của tuyển Việt Nam có thể bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, việc HLV Kim Sang Sik không có đội hình mạnh nhất xuyên suốt giải đấu gần như là điều chắc chắn. Và khi nền tảng bị lung lay từ vòng bảng, con đường tiến sâu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Liệu có ló cái khôn?

Trong thế “trăm cái khó”, không dễ để tìm ra một phương án hoàn hảo cho tuyển Việt Nam. Việc dung hòa lợi ích giữa CLB và đội tuyển là bài toán không có lời giải trọn vẹn, nhất là khi cả hai đấu trường đều mang ý nghĩa quan trọng.

Điều thực tế nhất lúc này có lẽ không phải là tìm kiếm một giải pháp tối ưu, mà là hạn chế rủi ro. Tuyển Việt Nam có thể phải trông chờ rất nhiều vào yếu tố may mắn, đặc biệt là việc các trụ cột tránh được chấn thương trong giai đoạn nhạy cảm này. Một đội hình không bị sứt mẻ quá nhiều đã có thể xem là “thành công bước đầu” trong bối cảnh hiện tại.

Để buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ càng

Song song đó, hy vọng cũng được đặt vào chiều sâu lực lượng. Những vòng đấu cuối của V-League trở thành “sàn diễn” quan trọng cho các cầu thủ dự bị, những phương án 2, phương án 3 thể hiện mình. Nếu duy trì phong độ tốt, tạo được niềm tin, HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn để xoay tua, giảm tải cho các trụ cột.

Thực tế cho thấy, những giải đấu ngắn ngày như ASEAN Cup không chỉ được quyết định bởi ngôi sao, mà còn bởi những nhân tố biết tỏa sáng đúng lúc. Một tập thể có chiều sâu, có khả năng thích nghi với biến động sẽ luôn có lợi thế.

“Cái khó ló cái khôn” – điều đó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tuyển Việt Nam gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi.

Khi không thể có tất cả, điều quan trọng là tận dụng tối đa những gì đang có. Và biết đâu, chính trong nghịch cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik lại tìm ra một phiên bản linh hoạt và lì lợm hơn cho tuyển Việt Nam cũng nên.