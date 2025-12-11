Dù không ghi bàn nhưng Đình Bắc vẫn là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia. Tiền đạo sinh năm 2004 đóng góp 2 đường kiến tạo ở trận đấu này, chơi xông xáo, liên tục có những tình huống đi bóng "làm khổ" hàng thủ U22 Malaysia.

"Hôm nay tôi có 2 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Tôi cố gắng tập luyện chăm chỉ 1 tuần vừa qua và thành quả là 2 đường chuyền để các đồng đội lập công. Quan trọng nhất là U22 Việt Nam có 3 điểm, giành vé vào bán kết SEA Games 33", Đình Bắc khẳng định.

Đình Bắc và HLV Kim Sang Sik trong buổi họp báo sau trận thắng U22 Malaysia. Ảnh: S.N

Chân sút CAHN tiết lộ anh và các đồng đội tập luyện rất kỹ bài đá phạt góc và có bàn thắng như mong đợi: "Ở bàn mở tỉ số trước khi ra nhận đá quả phạt góc, BHL truyền đạt tôi đá theo bài mà chúng tôi tập luyện. Bàn thắng là thành quả của tập luyện, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng càng cho trận đấu này của U22 Việt Nam.

Tôi nghĩ màn trình diễn của tất cả mọi người hôm nay là kết quả nỗ lực tập luyện 1 tuần vừa qua. Kết quả này là rất xứng đáng với những nỗ lực của cả tập thể".

U22 Việt Nam sẵn sàng cho bán kết. Ảnh: S.N

"Sau 2 bàn thắng ghi được trong trận gặp U22 Lào, tôi đã quay lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia. Sau khi xem đối thủ thắng U22 Lào 4-1 cách đây 5 ngày, tôi càng quyết tâm chuẩn bị tốt nhất", Đình Bắc chốt lại.

