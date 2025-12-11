Thua U22 Việt Nam 0-2, U22 Malaysia chỉ còn chờ vào may mắn để đi tiếp vào bán kết SEA Games 33. HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia nói: "Tôi rất buồn về kết quả này. Thua U22 Việt Nam, tôi hi vọng U22 Malaysia có thể vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nếu Myanmar và Philippines hòa ở trận đấu ngày mai, hoặc ghi số lượng bàn thắng ít hơn, chúng tôi sẽ đi tiếp. Hy vọng may mắn đến với U22 Malaysia".

HLV Nafuzi Zain hi vọng đội bóng của mình đi tiếp. Ảnh: S.N

"U22 Malaysia muốn chơi để thắng nhưng không được. Trong hiệp 1 chúng tôi chơi thiếu mạnh mẽ và để lộ nhiều khoảng trống chết người, dẫn đến 2 bàn thắng dễ dàng cho U22 Việt Nam. Đến hiệp 2, tôi thay người và điều chỉnh hệ thống thi đấu và màn trình diễn trên sân của U22 Malaysia tốt hơn", thuyền trưởng U22 Việt Nam nói thêm.



Đánh giá về U22 Indonesia - đội có thể chiếm suất vào bán kết của U22 Malaysia, nhà cầm quân này cho hay: "Rõ ràng là trong bóng đá mọi chuyện có thể xảy ra và chúng ta hãy chờ xem".

U22 Malaysia không thể có điểm. Ảnh: S.N

HLV Nafuzi Zain chỉ ra những khó khăn của U22 Malaysia ở SEA Games này, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "U22 Malaysia tham dự SEA Games 33 nhưng thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt, chưa kể một số cầu thủ không được đội bóng chủ quản cho phép hội quân sớm.

Dù sao đi nữa, thất bại hôm nay không ngăn cản nỗ lực của các cầu thủ. Tôi tự hào với họ. Tôi xin lỗi các cổ động viên Malaysia vì không thể giành kết quả như ý. Tôi nghĩ độ bóng đã làm hết mình. Chúng tôi hy vọng sẽ có vé vào bán kết nhờ may mắn".

