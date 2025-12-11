Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
Bóng đá nam
11/12 16:00 U22 Việt Nam U22 Malaysia VTV5, FPT Play
19:00 U22 Thái Lan U22 Singapore FPT Play
Bóng đá nữ
11/12 16:00 Nữ Việt Nam Nữ Myanmar VTV2, FPT Play
16:00 Nữ Philippines Nữ Malaysia FPT Play

