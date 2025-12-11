Đánh bại U22 Malaysia 2-0, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33 với ngôi nhất bảng. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi rất vui vì hôm nay U22 Việt Nam giành chiến thắng để tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Kết quả này có được nhờ tất cả các cầu thủ thi đấu hết mình trên sân cỏ cũng như có được sự cổ vũ nhiệt tình từ CĐV Việt Nam. Tôi mong các cầu thủ thứ 12 đến đông hơn nữa trong những trận đấu tới của U22 Việt Nam".

U22 Việt Nam tưởng như có trận đấu khó khăn trước U22 Malaysia nhưng đội giành chiến thắng dễ dàng. HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi phân tích rất kỹ đối thông qua các cuộc họp cùng cầu thủ và ban huấn luyện, từ đó có sự chuẩn bị tốt trong tập luyện lẫn chiến thuật".

HLV Kim Sang Sik khẳng định U22 Việt Nam đi tiếp xứng đáng. Ảnh: S.N

Vối ngôi đầu bảng B, U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở bán kết, HLV Kim Sang Sik đánh giá: "Trước tiên, phải khẳng định dù gặp ai thì chúng tôi cũng hướng tới chiến thắng. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam cần phải phân tích kỹ hơn về đối thủ để chuẩn bị kỹ càng cho trận bán kết. U22 Philippines được thi đấu trước nên họ có thời gian hồi phục nhiều hơn. Tôi tập trung để giúp các cầu thủ của chúng tôi hồi phục tốt nhất trước bán kết.

Chúng tôi mong muốn vào chung kết để có thể quay trở lại SVĐ Rajamangala, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam từng giành chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm".

U22 Việt Nam sẵn sàng cho bán kết. Ảnh: S.N

Chốt lại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik chúc mừng tuyển nữ Việt Nam có vé vào bán kết: "Xin chúc mừng tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng. Chúng tôi từng cùng nhau tham dự lễ ra quân, bản thân tôi cũng gửi tin nhắn cổ vũ cho HLV trưởng Mai Đức Chung. Chúng tôi nhất định cố gắng để bảo vệ niềm tự tôn và danh dự của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng mong đội tuyển nữ thi đấu hết mình để 2 đội cùng tiến vào chung kết".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn